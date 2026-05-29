बीते दिनों हुई बारिश की वजह से साफ हुई दिल्ली की हवा, CAQM ने हटाईं ग्रैप-1 की पाबंदियां
दिल्ली में बीते दो-तीन दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद शहर की हवा साफ हो गई है, और वायु प्रदूषण में भी कमी आई है, जिसे देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने शहर में लागू ग्रैप स्टेज-1 के प्रतिबंधों को शुक्रवार को वापस ले लिया।
दिल्ली में बीते दो-तीन दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद शहर की हवा साफ हो गई है, और वायु प्रदूषण में भी कमी आई है, इस दौरान दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 123 पर दर्ज किया गया। जिसे देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने शहर में लागू ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) स्टेज-1 के प्रतिबंधों को शुक्रवार को वापस ले लिया। इससे पहले 19 मई को दिल्ली-NCR क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद यहां ग्रैप-1 की पाबंदियां लगाई गई थीं।
इस बारे में जारी आदेश में बताया गया कि GRAP पर बनी उप-समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की स्थिति और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि बीते दिनों चली तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण दिल्ली का AQI (हवा की गुणवत्ता) काफी बेहतर हुआ है, और 29 मई शुक्रवार को शाम 4 बजे यह 123 पर दर्ज किया गया।
इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि IMD/IITM का पूर्वानुमान यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी AQI के 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना है। ऐसे में उप-समिति ने पूरे NCR में GRAP Stage-I ('खराब' हवा की गुणवत्ता) की पाबंदियों को लागू करने वाले अपने 19.05.2026 के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।
कब लागू होता है ग्रैप-1
बता दें कि ग्रैप का पहला चरण तब शुरू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। वहीं दूसरा चरण तब शुरू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच होता है, तीसरी स्टेज 401 से 500 के बीच शुरू होता है और चौथा चरण तब शुरू होता है जब AQI 450 से ज्यादा हो जाता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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