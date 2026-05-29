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बीते दिनों हुई बारिश की वजह से साफ हुई दिल्ली की हवा, CAQM ने हटाईं ग्रैप-1 की पाबंदियां

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बीते दो-तीन दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद शहर की हवा साफ हो गई है, और वायु प्रदूषण में भी कमी आई है, जिसे देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने शहर में लागू ग्रैप स्टेज-1 के प्रतिबंधों को शुक्रवार को वापस ले लिया।

बीते दिनों हुई बारिश की वजह से साफ हुई दिल्ली की हवा, CAQM ने हटाईं ग्रैप-1 की पाबंदियां

दिल्ली में बीते दो-तीन दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद शहर की हवा साफ हो गई है, और वायु प्रदूषण में भी कमी आई है, इस दौरान दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 123 पर दर्ज किया गया। जिसे देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने शहर में लागू ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) स्टेज-1 के प्रतिबंधों को शुक्रवार को वापस ले लिया। इससे पहले 19 मई को दिल्ली-NCR क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद यहां ग्रैप-1 की पाबंदियां लगाई गई थीं।

इस बारे में जारी आदेश में बताया गया कि GRAP पर बनी उप-समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की स्थिति और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि बीते दिनों चली तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण दिल्ली का AQI (हवा की गुणवत्ता) काफी बेहतर हुआ है, और 29 मई शुक्रवार को शाम 4 बजे यह 123 पर दर्ज किया गया।

इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि IMD/IITM का पूर्वानुमान यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी AQI के 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना है। ऐसे में उप-समिति ने पूरे NCR में GRAP Stage-I ('खराब' हवा की गुणवत्ता) की पाबंदियों को लागू करने वाले अपने 19.05.2026 के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

कब लागू होता है ग्रैप-1

बता दें कि ग्रैप का पहला चरण तब शुरू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। वहीं दूसरा चरण तब शुरू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच होता है, तीसरी स्टेज 401 से 500 के बीच शुरू होता है और चौथा चरण तब शुरू होता है जब AQI 450 से ज्यादा हो जाता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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