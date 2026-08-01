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ताहिर हुसैन को ‘साहब’ कह AIMIM ने क्या किया केजरीवाल की किचन कैबिनेट वाला दावा

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ताहिर हुसैन को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत ने ताहिर समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। ताहिर पर राजनीति भी तेज हो गई है। ‘आप’ के आरोपों का एआईएमआईएम ने जवाब दिया है।

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एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने ताहिर को बताया निर्दोष।

दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की क्रूरता से हत्या करने वाले ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद समेत पांच दोषियों की सजा मुकर्रर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आप और ऑल इंडिया मजलिस ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। अदालत का फैसला आते ही 'आप' ने ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ा और एमआईएम से चुनाव लड़ने की दलील देकर परोक्ष रूप से भाजपा के साथ बता दिया। अब एआईएमआईएम ने जवाब देते हुए कहा कि ताहिर हुसैन 'आप' की कोर टीम में शामिल था और उसके घर से अरविंद केजरीवाल के घर से किचन कैबिनेट चलती थी।

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने एक वीडियो संदेश में ताहिर हुसैन को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जमई ने कहा, 'आज निचली अदालत का फैसला आया है ताहिर हुसैन के मामले में। ताहिर हुसैन जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले दिनों, पार्टी के सदस्य भी हैं। अफसोस हुआ कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो विक्टिम हैं दंगों के उन्हें गुनहगार साबित कर दिया गया और जो असली गुनहगार हैं आज भी खुले घूम रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इंसाफ होगा। मैं अदालत के फैसले पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।'

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ताहिर हुसैन के घर बैठती थी केजरीवाल की कैबिनेट: AIMIM

शोएब जमई ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि 'आप' मुसलमानों के वोट से सत्ता में रही और अब उनका ही अपमान कर रही है। ताहिर हुसैन और आप के संबंधों का जिक्र करते हुए जमई हत्या के दोषी के लिए बार-बार 'साहब' संबोधन का इस्तेमाल करते रहे। जमई ने कहा, 'आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने झूठे और बेहूदा आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बहुत घटिया मानसिकता का परिचय दिया मुसलमानों के प्रति। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से सत्ता पर काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों का तौहीन कर रही है। जिस ताहिर हुसैन पर वह भाजपा के साथ होने का इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वह ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम किचन कैबिनेट की तरह मीटिंग करती थी वहां।'

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'आप ने पल्ला झाड़ा, AIMIM साथ खड़ी'

सौरभ भारद्वाज की ओर से कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन का साथी बताए जाने पर जमई ने याद दिलाया कि उस समय वह आप के ही नेता था। जमई ने कहा, 'जिस कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं वह किसको चुनाव लड़ा रहे थे। कपिल मिश्रा तो उस समय आम आदमी पार्टी में ही थे। वहां सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोग ताहिर हुसैन के घर बैठक करते थे। आज ताहिर हुसैन को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया तो आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। हम वैसी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी पहले भी उनके साथ थी और आज भी हम उनके दुख में साथ खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें इंसाफ होगा, जो असली गुनहगार है उन्हें पकड़ा जाएगा। सिस्टम का जो पक्षपात है वह हम देख रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत घटिया काम किया है और दिल्ली के का मुसलमान आम आदमी पार्टी के इस रवैये को देख रहा है।'

जमई ने कहा कि ताहिर हुसैन 'आप' का कोर मेंबर था, केजरीवाल का सबसे बड़ा साथी था लेकिन दगाबाजी की वजह से एआईएमआईएम में शामिल हुआ। जमई ने तबलीगी जमात और दिल्ली दंगों के दौरान मुसलमानों पर मुकदमे और जेल जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उनकी मंजूरी के बिना ऐसा नहीं हो सकता था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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