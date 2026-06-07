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किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे, भड़काऊ बयान पर सूर्या के पड़ोसी को पुलिस ने उठाया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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खोड़ा में स्थानीय नेता इमरान द्वारा जुम्मे की नमाज पर भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। नेता पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। वह पूर्व में सपा से जुड़े रहे हैं। वह सूर्या के पड़ोसी हैं।

किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे, भड़काऊ बयान पर सूर्या के पड़ोसी को पुलिस ने उठाया

गाजियाबाद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने का मामला सामने आया है। इसका आरोप स्थानीय नेता इमरान पर लगा है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इमरान पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। उस समय वो सपा सरकार में वो नगर अध्यक्ष रहे हैं। आरोपी नेता को इससे पहले भी लोगों को भड़काने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है।

किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे

सूर्या हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में लगी है। अभी भी पुलिस को तैनात रखा गया है, हालांकि माहौल शांत है और बाजार भी खुल रहे हैं। वहीं, रविवार को सपा सरकार में नगर अध्यक्ष रहे मोहम्मद इमरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सूर्या हत्याकांड के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जुमे की नमाज न होने की चेतावनी दी थी। पुलिस की मुस्तैदी में शांति पूर्वक जुमे की नमाज अदा कराई गई। वहीं, मोहम्मद इमरान जो कि सूर्या के पड़ोसी भी हैं। उन्होंने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे।

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बयानबाजी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया

मौके पर गश्त कर रही पुलिस ने जब एकत्र भीड़ और तेज आवाज में हो रही बयानबाजी को सुना तब मौके से इमरान को हिरासत में लिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शांतिभंग और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

पहले सपा से जुड़े रहे, फिर AIMIM से मांगा टिकट, लेकिन…

मोहम्मद इमरान पूर्व में समाजवादी पार्टी का खोड़ा से नेता रहा है। उसके बाद उसने सपा छोड़ एआईएमआईएम पार्टी से खोडा नगर पालिका से एक वार्ड के लिए टिकट मांगा लेकिन पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया। जिसके बाद इमरान निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और हार गया। वहीं एआईएमआईएम महानगर अध्यक्ष मनमोहन गामा का कहना है कि इमरान नामक व्यक्ति से पार्टी से कोई लेनादेना नहीं है। वह कभी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं रहा।

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सूर्या को चाकू घोंपकर मार दिया गया था

आपको बताते चलें कि गाजियाबाद में बीते दिनों सूर्या नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाइक विवाद को लेकर असद नामक मुख्य आरोपी ने उसे चाकू घोंपकर मार दिया था। इस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों के ऊपर चाकू उपलब्ध कराने, वारदात को अंजाम देने में मदद करने और उकसाने का आरोप है। फिलहाल इलाके में शांती बनाए रखने के लिए पुलिसबल तैनात है, ताकि मामला ज्यादा गंभीर न हो।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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