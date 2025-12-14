Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
रेवाड़ी एम्स में मार्च तक OPD सेवा शुरू करने की तैयारी, NCR के कई इलाकों को होगा लाभ

गुरुग्राम से सटे हरियाणा के रेवाड़ी और आसपास के लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को बताया कि माजरा एम्स में ओपीडी सेवा मार्च 2026 में शुरू कर दी जाएगी।  

Dec 14, 2025 02:37 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम से सटे हरियाणा के रेवाड़ी और आसपास के लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को बताया कि माजरा एम्स में ओपीडी सेवा मार्च 2026 में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्र को दी गई 1700 करोड़ रुपये की एम्स की सौगात अपना मूर्त रूप लेने लग रही है।राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने गाइडलाइन के तहत मार्च-2026 तक एम्स में ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने एम्स और एजेंसी के अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए कहा कि रेवाड़ी जिला के माजरा गांव में बन रहे एम्स को अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा किया जाए। इस वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च 2026 तक ओपीडी शुरू की जाए।

लोगों को राहत : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओपीडी शुरू होने से रेवाड़ी जिले और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एम्स के बचे कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा फैकल्टी संबंधी व्यवस्थाएं भी समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मेडिकल क्लासेज भी अगले सेशन में शुरू करवाने के निर्देश दिए।

इलाज कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा

केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन के ऊपर से बनने वाले ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। एम्स के निदेशक डॉ. डी.एन. शर्मा ने बताया कि एम्स का कार्य तेजी से चल रहा है। मार्च में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। जून-जुलाई के सेशन से यहां मेडिकल कक्षाएं भी शुरू करवा दी जाएंगी। बावल विधायक डॉ.कृष्ण कुमार ने कहा कि एम्स बनने से आसपास क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

