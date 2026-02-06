Hindustan Hindi News
इंटरनेट और ऑनलाइन गेम की लत का पता लगाएगा AIIMS का टूल, ऐसे जान पाएंगे रिस्क स्कोर

इंटरनेट और ऑनलाइन गेम की लत का पता लगाएगा AIIMS का टूल, ऐसे जान पाएंगे रिस्क स्कोर

संक्षेप:

देश में 18-20% बच्चे डिजिटल लत के शिकार हैं। इसे देखते हुए एम्स के डॉ. यतन पाल सिंह बलहारा की टीम ने 11 सवालों वाला एक स्क्रीनिंग टूल विकसित किया है। इसके जरिए गेमिंग, सोशल मीडिया और ओटीटी की लत की गंभीरता को 'स्कोर' के आधार पर मापा जा सकेगा।

Feb 06, 2026 06:43 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह। नई दिल्ली
इंटरनेट, मोबाइल और ऑनलाइन गेम की लत बच्चों और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। हाल के दिनों में गाजियाबाद में तीन लड़कियों की आत्महत्या करने के साथ ही कई घटनाएं सामने आई हैं। अब इस समस्या की समय रहते पहचान के लिए एम्स ने आईसीएमआर के सहयोग से एक खास स्क्रीनिंग टूल विकसित किया है।

छात्रों पर स्टडी के बाद तैयार किया है टूल

टूल की मदद से इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाली लत का पता लगाया जा सकेगा। इस शोध के लिए आईसीएमआर ने एम्स को फंड जारी किया था। इसके बाद एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के बिहेवियरल एडिक्शन्स क्लीनिक के प्रोफेसर यतन पाल सिंह बलहारा के नेतृत्व में यह स्क्रीनिंग टूल विकसित किया गया। डॉक्टरों ने 112 कॉलेज छात्रों पर अध्ययन कर इस टूल को तैयार किया है। डॉ. बलहारा ने बताया कि देश में 18 से 20 प्रतिशत बच्चे इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण इस लत से पीड़ित हैं।

11 सवालों पर आधारित है टूल

यह स्क्रीनिंग टूल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की आदत से जुड़े 11 सवालों के आधार पर तैयार किया गया है।

स्कोर किया गया निर्धारित

लत की गंभीरता के आधार पर डॉक्टरों ने ऑनलाइन गेमिंग, गैंबलिंग, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, अत्यधिक ऑनलाइन खरीदारी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक कंटेंट देखने की लत की स्क्रीनिंग के लिए अलग-अलग स्कोर तय किए हैं। इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि बीमारी कितनी गंभीर है।

स्क्रीनिंग के लिए निर्धारित स्कोर

लत कम जोखिम मध्यम जोखिमउच्च जोखिम
ऑनलाइन गेमिंग910-1516 या अधिक
सोशल मीडिया910-2324 या अधिक
ओटीटी (OTT) कंटेंट910-1617 या अधिक
ऑनलाइन खरीदारी910-1213 या अधिक
गैंबलिंग (जुआ)1011-2021 या अधिक
पोर्नोग्राफी/अन्य9-10 या अधिक
