'शादी नहीं होने देंगे…' AIIMS के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप, अब बड़े भाई को भी बनाया आरोपी
एम्स के एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म करने के मामले में अब उसके बड़े भाई को भी आरोपी बनाया गया है। जांच अधिकारी ने मनमोहन गुप्ता के खिलाफ पीड़िता के पिता को धमकाने के आरोप में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
एम्स के एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म करने के मामले में अब उसके बड़े भाई को भी आरोपी बनाया गया है। जांच अधिकारी ने मनमोहन गुप्ता के खिलाफ पीड़िता के पिता को धमकाने के आरोप में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र के मुताबिक, मनमोहन ने फोन पर पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी थी। इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर दीपक गुप्ता की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई होनी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुखजीत सिंह की अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र में मनमोहन गुप्ता के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
आरोपपत्र के अनुसार, नौ जनवरी 2023 को मनमोहन ने पीड़िता के पिता को फोन कर कथित तौर पर कहा था कि न शादी हुई है और न ही होने देंगे। ज्यादा बोलेगा तो तुझे झूठे केस में जेल करवा दूंगा। जांच अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान मनमोहन ने धमकी देने से इनकार किया। उसने कहा कि पीड़िता के पिता ने नवंबर 2022 में उसे फोन किया था और इसके अलावा दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आरोपपत्र में कहा गया है कि यह जवाब शिकायत में लगाए गए आरोपों के विपरीत था। जांच अधिकारी ने इसे तथ्यों को छिपाने का प्रयास बताते हुए मनमोहन को संदिग्ध से आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया है।
पीड़िता ने पहले दाखिल आरोपपत्र को अधूरा बताया था
इस मामले में मुख्य आरोपी दीपक गुप्ता के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके बाद पीड़िता ने विरोध याचिका दायर कर जांच को अधूरा बताया था। अदालत ने 23 दिसंबर 2025 को शिकायत में उठाए गए कुछ पहलुओं की आगे जांच करने का निर्देश दिया था। इसी जांच के बाद मनमोहन गुप्ता के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। हौज खास थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एम्स में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर दीपक गुप्ता पर एक महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी आरोप है कि कथित तौर पर दिखावे की शादी करने के बाद डॉक्टर ने महिला पर गर्भपात कराने का दबाव डाला और उसकी इच्छा के बिना गर्भपात कराया। पुलिस ने दीपक के खिलाफ दुष्कर्म, अप्राकृतिक अपराध, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने और धमकी देने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। बता दें कि दीपक गुप्ता को फरवरी 2024 में सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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