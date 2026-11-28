पार्किंसंस के इलाज में AIIMS दिल्ली का कमाल, भारत की पहली रोबोटिक-गाइडेड DBS सर्जरी
दिल्ली AIIMS ने इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पार्किंसंस से पीड़ित एक मरीज की रोबोटिक-गाइडेड 'डीप ब्रेन स्टिमुलेशन' (DBS) सर्जरी की है। यह भारत की पहली रोबोटिक-गाइडेड डीबीएस सर्जरी है।
एम्स दिल्ली ने इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पार्किंसंस के मरीज की भारत की पहली रोबोटिक-गाइडेड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) सर्जरी की है। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की यह उपलब्धि पार्किंसंस और अन्य मूवमेंट डिसऑर्डर के इलाज में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है। यह सर्जरी एम्स दिल्ली के न्यूरोसर्जरी विभाग और तेल अवीव यूनिवर्सिटी की टीमों की ओर से मिलकर अंजाम दी गई।
क्यों बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही यह सर्जरी?
एम्स में गति संबंधी विकार (मूवमेंट डिसऑर्डर) से जुड़ी बीमारियों पर 25 से 28 नवंबर तक आयोजित चार दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन यह सर्जरी की गई। मेडिकल स्पेशलिस्ट के मुताबिक, रोबोटिक गाइडेंस सर्जनों को मस्तिष्क के अंदर गहराई में तय जगहों पर इलेक्ट्रोड लगाने की योजना बनाने और उन्हें सही जगह तक पहुंचाने में मदद करती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जरा सी चूक सर्जरी के नतीजों पर असर डाल सकती है।
एमईआर तकनीक का किया इस्तेमाल
सर्जरी के दौरान माइक्रोइलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग (एमईआर) तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। इजरायल के डॉक्टर ने मस्तिष्क के गहरे हिस्सों में न्यूरॉन्स की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करके भी दिखाई। उन्होंने इन संकेतों का विश्लेषण करने के लिए एआई आधारित तकनीक की जानकारी भी दी। इससे सर्जरी के दौरान मस्तिष्क में सही स्थान की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से करने में मदद मिल सकती है। कार्यशाला के दौरान पार्किंसन के एक मरीज में पहले से लगाए गए उपकरण की प्रोग्रामिंग भी पहली बार की गई।
फंक्शनल न्यूरोसर्जरी की दिशा में बड़ी उपलब्धि
इस सर्जरी को अंजाम देने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल एम्स दिल्ली के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. पी. शरत चंद्र ने कहा कि रोबोटिक गाइडेंस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में कहीं अधिक सटीकता और परफेक्शन लाती है। यह सर्जनों को मस्तिष्क के लक्षित हिस्सों में इलेक्ट्रोड लगाने की योजना बनाने और उसे सही ढंग से पूरा करने में बेहद मददगार है। इस सर्जरी को फंक्शनल न्यूरोसर्जरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रभावित हिस्सों में लगाए जाते हैं पतले इलेक्ट्रोड
इस सर्जरी को पार्किंसंस बीमारी एवं अन्य मूवमेंट डिसऑर्डर के मरीजों के सर्जिकल इलाज की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉ. चंद्र ने बताया कि 'डीप ब्रेन स्टिमुलेशन' एक सर्जिकल इलाज है। इसके जरिए पार्किंसंस बीमारी के उन मरीजों का उपचार किया जाता है जिनको दवाओं से खास लाभ नहीं मिल पाता है। इस सर्जरी में मस्तिष्क के प्रभावित हिस्सों में पतले इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड विद्युत संकेत भेजते हैं जो असामान्य सिग्नलों को कंट्रोल करते हैं।
छाती में लगाए जाते हैं बैटरी से चलने वाले डिवाइस
ये इम्पल्स बैटरी से चलने वाले बेहद छोटे डिवाइस की ओर से कंट्रोल होते हैं। इसे त्वचा के नीचे (आमतौर पर छाती में) लगाया जाता है। यह डिवाइस त्वचा के नीचे से जाने वाले तारों के जरिए इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। डॉ. चंद्र ने बताया कि यह सर्जरी मरीजों में कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और मूवमेंट की सुस्ती जैसे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। इस सर्जरी का इस्तेमाल मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे डिस्टोनिया और हाथ-पैर का कंपन के इलाज में होता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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