अब रात को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा, दिल्ली एम्स में आश्रय सुविधा शुरू; खाना भी मुफ्त मिलेगा
दिल्ली एम्स में अब मरीजों और तीमारदारों को रात में शरण लेने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने सीआरपीएफ के सहयोग से आश्रय सुविधा शुरू कर दिया है। इसमें मरीजों और तीमारदारों को मुफ्त भोजन, साफ कंबल और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा मिलेगी।
दिल्ली एम्स ने सीआरपीएफ के सहयोग से आश्रय सुविधा का संचालन शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन रोगियों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित आश्रय, आराम और सम्मान प्रदान करना है, जो ओपीडी की सेवाओं के लिए अस्पताल के बाहर रातें बिताते हैं।
दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि भीड़भाड़ और रात भर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या से निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आश्रय केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों को अब फुटपाथों या अस्पताल परिसर में मुश्किल परिस्थितियों में इंतजार करने के लिए मजबूर न होना पड़े।
उन्होंने बताया कि रात में आने वाले मरीजों की पहले से ही पहचान कर ली जाती है। उन्हें इलेक्ट्रिक शटल बसों से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। सभी मरीज को रिपोर्टिंग क्रम के अनुसार एक टोकन नंबर जारी किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगले दिन ओपीडी पंजीकरण के दौरान भी इसी क्रम का पालन किया जाए।
श्रीनिवास ने बताया कि अगली सुबह, मरीजों को इलेक्ट्रिक वाहनों से उनके संबंधित ओपीडी में वापस ले जाया जाता है, जिससे सुबह-सुबह लंबी कतारों के तनाव के बिना सुचारू और व्यवस्थित पंजीकरण संभव हो पाता है।
सुविधा केंद्र में मरीजों और उनके तीमारदारों को मुफ्त भोजन, साफ कंबल और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा है। इससे उन्हें आराम मिलता है और उनकी गरिमा भी बनी रहती है। लगभग 250 लोगों की क्षमता वाला यह आश्रय केंद्र देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान में आने वाले मरीजों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है।
अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से मरीजों की असुविधा में कमी आई है। साथ ही ओपीडी पंजीकरण क्षेत्रों के आसपास भीड़ प्रबंधन में सुधार हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, जगह की उपलब्धता और बढ़ती मांग के आधार पर भविष्य में इस सुविधा का विस्तार किया जा सकता है, ताकि अधिक संख्या में मरीजों और उनके साथ आने वालों को समायोजित किया जा सके।