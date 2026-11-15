मां का पेट चीरकर बच्चे की रीढ़ का हुआ ऑपरेशन, AIIMS ने रचा इतिहास; कैसे हुई गंभीर सर्जरी?

दिल्ली AIIMS के डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचाते हुए बहुत बड़ी सफलता हांसिल की है। डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की है। भारत में पहली बार इस तरह की ओपन फीटल सर्जरी की गई है।

दिल्ली AIIMS के डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचाते हुए बहुत बड़ी सफलता हांसिल की है। डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की है। भारत में पहली बार इस तरह की ओपन फीटल सर्जरी की गई है। करीब छह घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 30 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। प्रेग्नेंसी के 25वें सप्ताह में हुई इस सर्जरी का उद्देश्य बच्चे की रीढ़ की हड्डी को और नुकसान से बचाना था।

दरअसल, गर्भ में पल रहे बच्चे को मायलोमेनिंगोसील (Myelomeningocele) नाम की गंभीर जन्मजात बीमारी थी। इसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। रीढ़ की हड्डी में एक छेद रह जाता है, जिससे उसके अंदर मौजूद नसों का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल आता है। इससे नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

आखिर यह बीमारी क्या बला है? मायलोमेनिंगोसील स्पाइना बिफिडा (Spina Bifida) का सबसे गंभीर खुला रूप है। इसे समझने के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का काम जानना जरूरी है। हमारी रीढ़ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। यह दिमाग से शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक मैसेज पहुंचाती है। इसी की मदद से हम चलने-फिरने और शरीर के अन्य कामों को कंट्रोल कर पाते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती महीने में बच्चे के शरीर में न्यूरल ट्यूब नाम की संरचना बनती है। इसी से आगे चलकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी विकसित होते हैं। जब यह संरचना पूरी तरह बंद नहीं हो पाती तो रीढ़ में एक खुला हिस्सा रह जाता है। इसी वजह से यह बीमारी होती है।

पेट के अंदर पल रहे बच्चे का ऑपरेशन कैसे हुआ? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, AIIMS में डॉक्टरों ने ओपन फीटल सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे पहले मां को एनेस्थीसिया देकर पेट में चीरा लगाया जाता है। इसके बाद गर्भाशय तक पहुंचकर उसमें नियंत्रित तरीके से चीरा लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से गर्भ में बच्चे की स्थिति देखी जाती है। बच्चे को गर्भनाल से जुड़ा रहने दिया जाता है, ताकि उसे मां से ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहे।

इसके बाद डॉक्टर बच्चे की रीढ़ के उस हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां छेद था। माइक्रोसर्जिकल तकनीक की मदद से खुले हिस्से की मरम्मत की जाती है और बाहर निकले संवेदनशील ऊतकों को सावधानी से ढककर कई परतों में बंद किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अल्ट्रासाउंड से लगातार निगरानी की जाती है। सर्जरी पूरी होने के बाद गर्भाशय और मां के पेट को बंद कर दिया जाता है।

इलाज नहीं होता तो क्या हो सकता था? इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी की नसें खुली रहती हैं। गर्भ में मौजूद तरल पदार्थ और आसपास के दबाव के कारण उन्हें गर्भावस्था के दौरान और नुकसान पहुंच सकता है। जन्म के बाद बच्चे के पैरों में कमजोरी या लकवा हो सकता है। उसे चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पेशाब और मल पर नियंत्रण रखने में भी दिक्कत आ सकती है।

क्या अब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा? डॉक्टरों के मुताबिक, इस सर्जरी को बीमारी का पूरी तरह इलाज नहीं माना जा सकता। इसका उद्देश्य गर्भ में ही खुली रीढ़ की हड्डी को बंद करके नसों को आगे होने वाले नुकसान से बचाना है। इससे बच्चे के बेहतर शारीरिक विकास और चलने-फिरने की क्षमता की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि पहले हो चुके नुकसान को पूरी तरह ठीक करने की गारंटी नहीं है।