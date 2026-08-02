Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों-तीमारदारों के लिए आई अच्छी खबर, 2 साल में दूर होगी यह बड़ी टेंशन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi AIIMS News : देश-विदेश और दूरदराज के राज्यों से दिल्ली में एम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए यहां ठहरने से जुड़ी बड़ी दिक्कत जल्द दूर हो जाएगी। एक एनजीओ अगले दो साल में यहां 1600 बेड का एक 8 मंजिला विश्राम सदन बनाएगा। 

Delhi AIIMS
दिल्ली एम्स बिल्डिंग

दिल्ली एम्स में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 1600 बेड का बहुमंजिला विश्राम सदन बनाया जाएगा। सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत इसका निर्माण होगा। इसके लिए एम्स प्रशासन ने शनिवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ समझौता किया है।

यह एनजीओ नए विश्राम सदन का निर्माण कराएगा। साथ ही निर्माण पूरा होने पर उसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस विश्राम सदन का निर्माण पूरा होने पर एम्स में देश के अलग-अलग राज्यों से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को ठहरने के लिए बहुत ही रियायती शुल्क पर बेड और कमरे उपलब्ध हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें:एम्स ट्रॉमा सेंटर में 47 करोड़ की लागत से हाइब्रिड ओटी बनेगा

दूसरे राज्यों से इलाज के लिए आते हैं 40 फीसदी मरीज

एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 15,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। करीब एक हजार से अधिक मरीज भर्ती होते हैं। 40 प्रतिशत से ज्यादा मरीज दूसरे राज्यों के होते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश के मरीज अधिक शामिल होते हैं। कुछ मरीजों को इलाज के लिए कई दिन तक ठहरना पड़ता है।

तीन धर्मशालाओं में 500 से अधिक बेड

वर्तमान समय में एम्स में तीन धर्मशालाएं हैं, जहां 530 बेड उपलब्ध हैं। इनमें 149 बेड राजगढ़िया विश्राम सदन, 100 बेड श्री साईं विश्राम सदन में व 281 बेड ट्रॉमा सेंटर के पास में मौजूद पावर ग्रिड विश्राम सदन में हैं। इन धर्मशालाओं में उपलब्ध बेड की तुलना में मरीजों का दबाव अधिक होने से कई मरीज और तीमारदार अस्पताल के परिसर में फुटपाथ पर सोते हैं।

ये भी पढ़ें:एम्स का कमाल; 4 महीन के मासूम के फेफड़े की दुर्लभ सर्जरी, 2 दिन में ही डिस्चार्ज

दो पुरानी धर्मशालाओं की जगह नई बनेगी

एम्स के अनुसार, दोनों पुरानी धर्मशालाओं राजगढ़िया विश्राम सदन व श्री साईं विश्राम सदन की जगह नई धर्मशाला बनेगी, जो आठ मंजिला होगी। निर्माण शुरू होने के बाद करीब दो साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें सिंगल कमरे भी होंगे। इसके बनने के बाद एम्स की धर्मशालाओं में बेड की संख्या बढ़कर करीब चार गुना हो जाएगी। एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदार इसमें ठहर सकेंगे। इसके अलावा ओपीडी में पहुंचने वाले किसी मरीज को जरूरत पड़ने पर वे भी इसमें रह सकेंगे।

बता दें कि, दिल्ली एम्स देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के चलते गांव-देहात और दूरदराज के राज्यों से हर दिन हजारों मरीज यहां पहुंचते हैं। कई बार बाहर से आने वाले कुछ मरीजों को काफी दिनों तक यहां रुकना पड़ता है, लेकिन धर्मशालाओं में पर्याप्त जगह के अभाव में उन्हें धूप, सर्दी-गर्मी और बरसात के बीच सड़क या फिर खुले आसमान की नीचे ही समय गुजारना पड़ता है। पैसों की कमी के चलते वह लोग होटलों में भी महंगे कमरे नहीं ले पाते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली एम्स में अब सर्जरी के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, 4 गुना बढ़ी रफ्तार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi AIIMS Aiims Delhi kaam ki baat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।