Delhi AIIMS News : देश-विदेश और दूरदराज के राज्यों से दिल्ली में एम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए यहां ठहरने से जुड़ी बड़ी दिक्कत जल्द दूर हो जाएगी। एक एनजीओ अगले दो साल में यहां 1600 बेड का एक 8 मंजिला विश्राम सदन बनाएगा।

दिल्ली एम्स में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 1600 बेड का बहुमंजिला विश्राम सदन बनाया जाएगा। सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत इसका निर्माण होगा। इसके लिए एम्स प्रशासन ने शनिवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ समझौता किया है।

यह एनजीओ नए विश्राम सदन का निर्माण कराएगा। साथ ही निर्माण पूरा होने पर उसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस विश्राम सदन का निर्माण पूरा होने पर एम्स में देश के अलग-अलग राज्यों से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को ठहरने के लिए बहुत ही रियायती शुल्क पर बेड और कमरे उपलब्ध हो सकेंगे।

दूसरे राज्यों से इलाज के लिए आते हैं 40 फीसदी मरीज एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 15,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। करीब एक हजार से अधिक मरीज भर्ती होते हैं। 40 प्रतिशत से ज्यादा मरीज दूसरे राज्यों के होते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश के मरीज अधिक शामिल होते हैं। कुछ मरीजों को इलाज के लिए कई दिन तक ठहरना पड़ता है।

तीन धर्मशालाओं में 500 से अधिक बेड वर्तमान समय में एम्स में तीन धर्मशालाएं हैं, जहां 530 बेड उपलब्ध हैं। इनमें 149 बेड राजगढ़िया विश्राम सदन, 100 बेड श्री साईं विश्राम सदन में व 281 बेड ट्रॉमा सेंटर के पास में मौजूद पावर ग्रिड विश्राम सदन में हैं। इन धर्मशालाओं में उपलब्ध बेड की तुलना में मरीजों का दबाव अधिक होने से कई मरीज और तीमारदार अस्पताल के परिसर में फुटपाथ पर सोते हैं।

दो पुरानी धर्मशालाओं की जगह नई बनेगी एम्स के अनुसार, दोनों पुरानी धर्मशालाओं राजगढ़िया विश्राम सदन व श्री साईं विश्राम सदन की जगह नई धर्मशाला बनेगी, जो आठ मंजिला होगी। निर्माण शुरू होने के बाद करीब दो साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें सिंगल कमरे भी होंगे। इसके बनने के बाद एम्स की धर्मशालाओं में बेड की संख्या बढ़कर करीब चार गुना हो जाएगी। एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदार इसमें ठहर सकेंगे। इसके अलावा ओपीडी में पहुंचने वाले किसी मरीज को जरूरत पड़ने पर वे भी इसमें रह सकेंगे।