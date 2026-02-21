Hindustan Hindi News
AI समिट में विरोध करने वाले 4 आरोपी कोर्ट में पेश, 5 दिन की हिरासत पर क्या बोली अदालत?

Feb 21, 2026 01:46 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें शनिवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्णा हरि और कुंदन के रूप में हुई है।

प्रदर्शनकारियों के पक्ष में वकील क्या बोले

आरोपियों के वकील ने बताया कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उन्होंने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया था। वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। इसके साथ ही कहा- विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, किसी भी वीडियो में हिंसा नहीं दिखाई दी।

सरकारी वकील ने दिए अपने तर्क

हालांकि इसके उलट सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों ने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ संदेश लिखे टी-शर्ट पहने हुए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पांच दिन की हिरासत मांगी है। पुलिस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए।

आरोपियों के वकील ने क्या सफाई दी?

आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे विपक्षी दल से हैं। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है और हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिरासत का कोई कारण होना चाहिए। वे युवा हैं, उनका अपना करियर है और वे राजनीतिक असहमति व्यक्त करते हैं।

अदालत ने 5 दिन की हिरासत पर क्या पूछा?

अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि पांच दिन की हिरासत क्यों जरूरी है। जांच अधिकारी ने बताया कि इसमें गहरी साजिश है, अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और उचित जांच के लिए हिरासत जरूरी है। अदालत ने आरोपियों की रिमांड व जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इन मामलों के तहत दर्ज हुआ केस

अधिकारी के मुताबिक, तिलक मार्ग पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें आपराधिक साजिश, लोक सेवक को चोट पहुंचाना, लोक सेवक पर हमला करना एवं कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, लोक सेवक की ओर से विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना, गैरकानूनी सभा और सामान्य इरादा शामिल है।

गिरफ्तारी और निगरानी में कौन-कौन हैं

सूत्रों के अनुसार, 'एआई इंपैक्ट समिट' के दौरान विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में आईवाईसी के सात कार्यकर्ता भी पुलिस की निगरानी में हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, आईवाईसी के बिहार सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से भी पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ संसद मार्ग थाने में हो रही है। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है।

अब जानिए क्या हुआ था

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नयी दिल्ली) देवेश महला ने कहा, “भारतीय युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें लगभग 15 लोग शामिल हुए। हॉल नंबर 5 के लॉबी क्षेत्र के अंदर, उन्होंने शर्ट के नीचे पहनी हुई छिपी टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था।” उन्होंने कहा कि आरोपियों ने घटनास्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की भी की।

भाषा के इनपुट भी शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
