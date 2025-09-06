Aide of Dubai-based kingpin running high-end vehicle theft racket arrested in Delhi दिल्ली-NCR से महंगी कारें चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, दुबई में बैठे सरगना का करीबी गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR से महंगी कारें चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, दुबई में बैठे सरगना का करीबी गिरफ्तार

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 09:08 PM
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हाई एंड यानी महंगी कारें चुराकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके एक अहम सदस्य को पकड़ने में कामयाबी पाई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रिजवान है, और वह इस गिरोह के दुबई में बैठे सरगना का करीबी सहयोगी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 27 वर्षीय रिजवान को चांद बाग इलाके से दबोचा गया और वह उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर रिजवान को 3 व 4 सितंबर की दरम्यानी रात उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि रिजवान अपने सौतेले पिता ताज मोहम्मद उर्फ ताजू (जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है) और मेरठ निवासी अफजाल के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से महंगे वाहनों को चुराने की वारदातों को अंजाम देता था। उसे इस गिरोह के सरगना आमिर पाशा ने भर्ती किया था और उसके पास से चोरी की दो गाड़ियां, डुप्लीकेट रिमोट चाबियां और एक ओबीडी स्कैनर भी बरामद हुआ है।

पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) संजीव यादव ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'आमिर पाशा महंगी कारों को निशाना बनाने के लिए दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लोगों की भर्ती कर रहा था। चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए यह गिरोह उन्नत स्कैनिंग उपकरणों और की-प्रोग्रामिंग टूल्स का इस्तेमाल करके वाहनों के सिक्यूरिटी सिस्टम्स को हैक करता था साथ ही चोरी के लिए डुप्लीकेट चाबियां भी तैयार करता था।'

गिरोह के सदस्य चुराई गई इन कारों को पाशा के निर्देश पर अलग-अलग खरीदारों को बेच देते थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिजवान एक अपराधी है और उसके खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में पहले से वाहन चोरी और सेंधमारी के चार मामले दर्ज हैं, जिनमें आदर्श नगर, विवेक विहार और सराय रोहिल्ला में दर्ज मामले शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि रिजवान के पास से हाल ही में 21 अगस्त को मौर्या एन्क्लेव से चोरी हुई एसयूवी और 3 सितंबर को रानी बाग से चोरी हुई एक अन्य एसयूवी बरामद हुई है। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि पाशा के नेतृत्व वाला यह बड़ा गिरोह दुबई से संचालित होता है, और चोरी के वाहनों को बेचने से प्राप्त राशि को भी विभिन्न तरीकों से वहीं पर भेजा जाता है। इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 17 चोरी की कारें भी बरामद की जा चुकी हैं। पुलिस ने बताया कि फरार सदस्यों की पहचान करने और सिंडिकेट के व्यापक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।