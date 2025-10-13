Hindustan Hindi News
AI वीडियो से लोगों को डराता; ब्रेकअप, लव मेरिज, भूतों के समाधान देने वाला फर्जी तांत्रिक अरेस्ट

आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करके भूतिया आकृतियों और रहस्यमयी अनुष्ठानों वाली विश्वसनीय तस्वीरें और वीडियो बनाए। फिर इन वीडियो-फोटो को अपने झूठे दावों से लोगों को फंसाने का जाल बुना।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 05:23 PM
राजस्थान के 20 वर्षीय युवक को देश भर में 50 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर खुद को 'तांत्रिक' बताया और लोगों को अपनी अलौकिक शक्तियों का यकीन दिलाने के लिए AI से बनाए गए वीडियो का इस्तेमाल किया। वह अपनी रीलों का प्रचार पेड विज्ञापनों के जरिए करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके और भोले-भाले लोगों को शिकार बना सके।

'AGHORI_JI_RAJASTHAN' से सावधान

आरोपी का नाम राहुल है। वह राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। वह कथित तौर पर 'AGHORI_JI_RAJASTHAN' नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और एक फर्जी वेबसाइट चलाता था। खुद को एक आध्यात्मिक उपचारक बताने वाला राहुल, तंत्र-मंत्र, अनुष्ठानों और काले जादू के जरिए व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है।

AI जनित वीडियो-फोटो से लोगों को ठगता था

पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) देवेश महला ने एक बयान में कहा, "आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करके भूतिया आकृतियों और रहस्यमयी अनुष्ठानों वाली विश्वसनीय तस्वीरें और वीडियो बनाए। फिर इन वीडियो-फोटो को अपने झूठे दावों से लोगों को फंसाने का जाल बुना। उसने इन्हें लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अपने सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट पर इन्हें अपलोड कर दिया।"

देता था ब्रेकअप, लव मेरिज, आत्माओं के समाधान

अपने सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर आरोपी राहुल "ब्रेकअप की समस्या का समाधान करने, लव मेरिज कराने, अपने लवर को वश में करने, पारिवारिक विवादों के समाधान और बुरी आत्माओं को दूर भगाने" जैसी सेवाएँ देने का काम करता था।

पेड विज्ञापन के जरिए लोगों तक बनाता था पहुंच

अधिकारी ने कहा, "राहुल अपनी रीलों का प्रचार पेड विज्ञापनों के जरिए कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पहचान मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बना सकें, जो व्यक्तिगत या रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के लिए मदद मांग रहे थे।"

ऑनलाइन समस्या सुलझाकर ठगता था पैसे

जब लोग संपर्क करते, तो वह फोन कॉल और चैट के जरिए उन्हें बरगलाता, अक्सर यह डर पैदा करता कि उनके घर में भूत-प्रेत हैं या वे काले जादू के प्रभाव में हैं। उन्हें कुछ अनुष्ठानों की जरूरत के बारे में समझाने के बाद, वह ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे मांगता था। ये पैसे उसके और उसके परिवार के बैंक खातों से जुड़े यूपीआई खातों के जरिए लिए जाते थे। पुलिस ने बताया कि पैसे मिलने के बाद, आरोपी पीड़ितों को ब्लॉक कर देता और चैट डिलीट कर देता।

महिला ने की शिकायत तो सामने आया ठगी का संसार

नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दिल्ली की एक महिला की शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू की। महिला से कथित तौर पर आरोपी ने 1.14 लाख रुपये की ठगी की थी। डीसीपी महला ने कहा, "उसने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन तांत्रिक ने उसके घर में रहने वाली बुरी आत्माओं को दूर भगाने का दावा किया था और उसे महंगे अनुष्ठानों के लिए पैसे देने के लिए डराने के लिए उसे कुछ छायादार आकृतियों की नकली तस्वीरें भेजी थीं।"

9 अक्टूबर को पुलिस ने राहुल को किया गिरफ्तार

जाँच पड़ताल के बाद, जांचकर्ताओं ने राहुल और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े कई बैंक खातों में पैसे के लेन-देन का पता लगाया। अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ा मोबाइल नंबर भी उसके नाम पर रजिस्टर था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपना ठिकाना बदलता रहा। आखिरकार उसे राजस्थान के झुंझुनू में पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि 9 अक्टूबर को एक टीम ने छापेमारी कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया।

50 से ज्यादा लोगों को बना चुका शिकार

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और लोगों के डर और असुरक्षा का फायदा उठाकर उन्हें ठगने के लिए एक वेबसाइट का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की। उन्होंने आगे कहा, "उसने खुलासा किया कि वह कई महीनों से यह घोटाला कर रहा था और अलग-अलग राज्यों के 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका था।"

पुलिस ने क्या-क्या माल जब्त किया

पुलिस के अनुसार, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन, पाँच सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, तीन चेक बुक और एक फर्जी वेबसाइट जब्त कर ली गई है। आगे की जाँच के लिए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब अन्य पीड़ितों की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की जाँच कर रही है कि क्या आरोपी किसी और के साथ काम कर रहा था।

