AI समिट में हंगामा मामले में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को झटका, 5 दिन की पुलिस रिमांड
दिल्ली के भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले 4 युवा कांग्रेस नेताओं को पटियाला हाउस अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है।
दिल्ली के भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने के आरोप में भारतीय युवा कांग्रेस के चार नेताओं को पटियाला हाउस अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए। अदालत ने गहरी साजिश की जांच और फरार साथियों की तलाश के लिए पुलिस हिरासत को जरूरी मानते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मांगी थी 5 दिन की हिरासत
गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं। इन सभी को शनिवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की हिरासत मांगी। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए।
आरोपियों की क्या दलील?
आरोपियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। वहीं आरोपियों के वकील ने दलील दी कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उन्होंने केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। आरोपियों के वकील का कहना था कि किसी भी वीडियो में कोई हिंसा नहीं दिखी और उन्हें केवल विपक्षी दल का होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
आरोपियों की 5 दिन की हिरासत क्यों जरूरी?
आरोपियों के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि युवा प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पिटाई की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने गहरी साजिश का हवाला दिया। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपियों की 5 दिन की हिरासत क्यों जरूरी है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में गहरी साजिश मालूम पड़ती है, अन्य आरोपी फरार हैं। उचित जांच के लिए इन आरोपियों की हिरासत जरूरी है।
5 दिन की पुलिस रिमांड
दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलों में यह भी कहा गया कि आरोपियों की पुलिस हिरासत जरूरी है ताकि फरार हुए अन्य आरोपियों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि उचित जांच के लिए इन आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। अदालत ने तमाम दलीलों पर गौर करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने इन चारों कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।