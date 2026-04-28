AI समिट मामले में यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों पर 5000 पन्नों की चार्जशीट, 4 मुख्य आरोपी
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने AI समिट विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट दायर की है। 5,000 से अधिक पन्नों के इस दस्तावेज में मनीष शर्मा, उदय चिब्ब, श्री कृष्ण हरि और सिद्धार्थ अवूट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है।
दिल्ली पुलिस ने AI समिट विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट पेश की है। लगभग 5,000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने मनीष शर्मा, उदय चिब्ब, श्री कृष्ण हरि और सिद्धार्थ अवूट को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें पुलिस के जुटाए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की भूमिका पर कोर्ट विचार करेगी।
राहुल ने बताया था बब्बर शेर
यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस के उन पदाधिकारियों से मुलाकात की थी जिन्हें एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी ने इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनके साहस और देशभक्ति पर गर्व है। यह गिरफ्तारी के बाद इन पदाधिकारियों के साथ उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात थी।
राहुल ने किया था इस विरोध का समर्थन
राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा कीं थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश का नेतृत्व कम्प्रोमाइज्ड हो तब ऐसा विरोध और भी जरूरी हो जाता है। फरवरी में भारत मंडपम के बाहर हुए इस प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।
जमानत देते वक्त दिया था यह निर्देश
अदालत ने जमानत देते वक्त कहा था कि यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक राजीव कुमार 16 मार्च को जांच अधिकारी (आईओ) के साथ जांच में शामिल होंगे। यही नहीं जांच में सहयोग भी करेंगे। जांच अधिकारी की ओर से जब भी तलब किया जाएगा वे जांच में शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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