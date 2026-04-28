Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AI समिट मामले में यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों पर 5000 पन्नों की चार्जशीट, 4 मुख्य आरोपी

Apr 28, 2026 10:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने AI समिट विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट दायर की है। 5,000 से अधिक पन्नों के इस दस्तावेज में मनीष शर्मा, उदय चिब्ब, श्री कृष्ण हरि और सिद्धार्थ अवूट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है।

AI समिट मामले में यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों पर 5000 पन्नों की चार्जशीट, 4 मुख्य आरोपी

दिल्ली पुलिस ने AI समिट विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के 18 सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट पेश की है। लगभग 5,000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने मनीष शर्मा, उदय चिब्ब, श्री कृष्ण हरि और सिद्धार्थ अवूट को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें पुलिस के जुटाए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की भूमिका पर कोर्ट विचार करेगी।

राहुल ने बताया था बब्बर शेर

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस के उन पदाधिकारियों से मुलाकात की थी जिन्हें एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी ने इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनके साहस और देशभक्ति पर गर्व है। यह गिरफ्तारी के बाद इन पदाधिकारियों के साथ उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात थी।

राहुल ने किया था इस विरोध का समर्थन

राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा कीं थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश का नेतृत्व कम्प्रोमाइज्ड हो तब ऐसा विरोध और भी जरूरी हो जाता है। फरवरी में भारत मंडपम के बाहर हुए इस प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।

जमानत देते वक्त दिया था यह निर्देश

अदालत ने जमानत देते वक्त कहा था कि यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक राजीव कुमार 16 मार्च को जांच अधिकारी (आईओ) के साथ जांच में शामिल होंगे। यही नहीं जांच में सहयोग भी करेंगे। जांच अधिकारी की ओर से जब भी तलब किया जाएगा वे जांच में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:AI समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले 9 IYC कार्यकर्ताओं को अदालत ने दी जमानत
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।