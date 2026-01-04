Hindustan Hindi News
AI cameras on expressways and highways in Delhi to monitor vehicles running without valid PUC certificate
सावधान! दिल्ली में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर AI वाले कैमरे रखेंगे बिना PUC की गाड़ियों पर नजर

सावधान! दिल्ली में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर AI वाले कैमरे रखेंगे बिना PUC की गाड़ियों पर नजर

संक्षेप:

अब अगर बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले गाड़ियों एक्सप्रेसवे और हाईवे से लेकर निकले तो चालान कटेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब एआई तकनीक का सहारा लेगा।

Jan 04, 2026 06:53 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अब अगर बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले गाड़ियों एक्सप्रेसवे और हाईवे से लेकर निकले तो चालान कटेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब एआई तकनीक का सहारा लेगा।

एआई युक्त ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे की मदद से रियल टाइम में हाईवे और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों के पीयूसीसी स्टेट्स की ‘वाहन डेटाबेस’ से जांच की जाएगी। जिन वाहनों के पीयूसीसी नहीं होंगे, उनके रिकॉर्ड चालान के लिए पुलिस को भेजे जाएंगे। एनएचएआई ने इसका प्रयोग गुरुग्राम में किया है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से राजधानी के हाईवे पर भी लागू किया जाएगा।

इन रास्तों पर रहेगी पैनी नजर

राजधानी में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एनएच-9, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे समेत सभी मार्गों पर इस तकनीक के जरिये बिना पीयूसीसी के चल रहे वाहनों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि रोज लाखों वाहन एक्सप्रेसवे और हाईवे से गुजरते हैं। इस तकनीक से हर वाहन को स्कैन किया जा सकता है। यानी कोई भी वाहन बच नहीं पाएगा। जो वाहन पीयूसीसी के बिना एनएचएआई के मार्ग पर उतरेगा, वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा।

धुआं छोड़ने वाले वाहन भी चिह्नित किए जाएंगे

एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोगों को नियमित रूप से वाहन की जांच करानी चाहिए। जिनका वाहन प्रदूषणकारी है, उन्हें खामी दूर करानी चाहिए। प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए बिना पीयूसीसी वाहन दौड़ाने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को भी चिह्नित किया जाएगा जो धुआं छोड़ते हुए जाते हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
NHAI Delhi News
