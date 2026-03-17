अब AI संभालेगा दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था; संसदीय पैनल ने की इस्तेमाल की सिफारिश
संसदीय समिति ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए AI और आधुनिक सेंसर तकनीक अपनाने की सिफारिश की है। पैनल का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाने जरूरी हैं।
दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। संसदीय समिति ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और आधुनिक सेंसर तकनीक के इस्तेमाल की सिफारिश की है। यानी यदि सिफारिश पर अमल किया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव नजर आएगा। एआई ट्रैफिक व्यवस्था को संभालता नजर आएगा। संसदीय पैनल का मानना है कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना जरूरी है।
मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई एक रिपोर्ट में गृह मामलों पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि दिल्ली को ट्रैफिक की निगरानी और मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल का विस्तार करना चाहिए।
समिति ने 'एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) प्रोजेक्ट का संज्ञान लिया जो AI बेस्ड सिस्टम है। इसका मकसद ट्रैफिक की आवाजाही, नियमों के उल्लंघन और तेज स्पीड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की निगरानी करना है। संसदीय समिति ने कहा कि ITMS प्रोजेक्ट को स्पष्ट रूप से तय समय सीमा के भीतर तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए विश्वस्तरीय बेहतरीन तकनीक को शामिल किया जाना चाहिए।
समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। डेटा साझा करने के तंत्र को बेहतर बनाया जाना चाहिए। साथ ही जागरूकता अभियानों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने सुझाव दिया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट में उन अंतरराष्ट्रीय तरीकों को अपनाना चाहिए जिनमें सुचारू ट्रैफिक के लिए सेंसर और AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
पैनल ने कहा कि वह रियल-टाइम ट्रैफिक की निगरानी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम में अधिक निवेश करने की सिफारिश करती है। पैनल ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से वसूले गए चालान की रकम के इस्तेमाल के बारे में भी स्पष्टता मांगी और अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे नियम तोड़ने वालों से वसूले गए जुर्माने का कुछ हिस्सा सड़क सुरक्षा से जुड़ी पहलों के लिए अलग से रखें।
पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि इस राजस्व का कुछ हिस्सा सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में लगाया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस राजस्व का एक हिस्सा विशेष रूप से सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और जागरूकता से जुड़ी पहलों के लिए अलग से रखा जाए।
पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि इस राजस्व का कुछ हिस्सा सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में लगाया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस राजस्व का एक हिस्सा विशेष रूप से सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और जागरूकता से जुड़ी पहलों के लिए अलग से रखा जाए।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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