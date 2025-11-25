MCD उपचुनाव से पहले निगम पार्षद की गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस को इस बात का शक

संक्षेप: पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली नगर निगम के संगम विहार से उपचुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का रिश्तेदार है। पुलिस की गाड़ी की जांच की तो पाया कि गाड़ी दिल्ली से वर्तमान निगम पार्षद के नाम पर रजिस्टर्ड है।

दिल्ली में वाहन जांच के दौरान मंगलवार को पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने निगम पार्षद के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस को आशंका है कि यह शराब उपचुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध रूप से शराब लेकर जा रहे युवक को भी वाहन के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार युवक वार्ड नंबर 163 संगम विहार से उपचुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जबकि गाड़ी वर्तमान पार्षद के नाम पर पंजीकृत है। उसके खिलाफ MCD उपचुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 नवम्बर की दोपहर पुल प्रहलादपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी एमबी रोड, ओखला मोड़ के पास पिकेट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रूकने का इशारा किया। कार चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने गला।

तब पुलिस टीम ने संदिग्ध कार का पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ दूरी पर जाकर उसे दबोच लिया। इसके बाद जब पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी की तो उसमें अवैध रूप से छिपाकर रखी गई रॉयल स्टैग व्हिस्की की 108 बोतलें बरामद कीं, जिन पर 'सिर्फ़ हरियाणा में बिक्री के लिए' लिखा हुआ था। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक साहिल गौतम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की।