अभिजीत दीपके को 15 लाख का वास्ता? 'लहरा दो तिरंगा' से पहले दिल्ली पुलिस की नोटिस में 9 ताकीद क्या-क्या?

पुलिस ने कहा है कि CP से जुड़ने वालीसड़कों पर रुकावट आने से पूरी सेंट्रल दिल्ली का यातायात ठप हो सकता है। पुलिस ने हाई कोर्ट के 'अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर' केस का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे जमावड़ों से जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

CJP Lehra Do Tiranga March: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से कुछ घंटे पहले दिल्ली पुलिस के 20 से अधिक स्टाफ CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें आज (शुक्रवार, 16 अक्तूबर) कनॉट प्लेस में प्रदर्शन नहीं करने का नोटिस दिया। CJP का 'लहरा दो तिरंगा' मार्च शुक्रवार शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के 6,000 से अधिक कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 220 कंपनियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS)की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस में मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस निषेधाज्ञा के तहत कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में लोगों के एकत्र होने पर रोक है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के एक सीमित समूह को किसी वैकल्पिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कहा है कि प्रशासनिक कारणों से शुक्रवार और शनिवार को सेंट्रल पार्क आम लोगों के लिए बंद रहेगा। पुलिस ने दीपके को दी गई नोटिस में कहा है कि सीपी में मार्च निकालने से 15 लाख लोगों रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ सकता है।

दिल्ली पुलिस के नोटिस में 9 ताकीद क्या-क्या? दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को दिए नोटिस में कनॉट प्लेस (CP) में 'तिरंगा यात्रा' न निकालने के पीछे निम्नलिखित 9 मुख्य कारण बताए हैं और उन्हें इस पर अमल करने की ताकीद (सलाह) दी है:

1. बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर 16 तारीख को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस पहुँचने की अपील की गई, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

2. कनॉट प्लेस एक व्यस्त सर्कुलर मार्केट है, जहाँ प्रवेश और निकास के रास्ते सीमित हैं। भीड़ जुटने पर पूरे इलाके में जाम लग सकता है, भगदड़ मच सकती है और आपात स्थिति में बाहर निकलना कठिन हो जाएगा।

3. त्योहारों के मौसम में शाम और वीकेंड पर ऐसा जमावड़ा यहाँ के 15 लाख से अधिक निर्भर व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के रोज़गार को प्रभावित करेगा।

4. CP से जुड़ने वाली मुख्य सड़कों पर रुकावट आने से पूरी सेंट्रल दिल्ली का यातायात ठप हो सकता है। पुलिस ने हाई कोर्ट के 'अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर' केस का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे जमावड़ों से आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

5. CP के नीचे स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ब्लू और येलो लाइन का सबसे व्यस्त जंक्शन है, जहाँ से रोजाना लगभग 2 लाख यात्री आवाजाही करते हैं, सीपी में भीड़ लगने से लाखों यात्रियों को तकलीफ हो सकती है।

6. दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही सुरक्षा खतरा के तरफ भी ध्यान दिलाया है और कहा है कि सीपी के निकट ही संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और कई देशों के दूतावास हैं, जहाँ भीड़ के जाने पर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

7. नोटिस में कहा गया है कि संकरी लेन और पुरानी इमारतों के कारण फायर ब्रिगेड और अस्पतालों की एंबुलेंस की आवाजाही में पहले ही दिक्कत होती है; अनियंत्रित भीड़ से पूरी आपातकालीन व्यवस्था फेल हो सकती है।

8. इसके अलावा कहा गया है कि पूरे कनॉट प्लेस में BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।