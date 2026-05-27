अग्निवीर अभ्यर्थी की लोनी में मिली लाश, छाती-कनपटी पर गोली के निशान, आखिर किसने किया मर्डर?
पुलिस को जांच में युवक के कनपटी व छाती में गोली मारने के निशान मिले। पुलिस को मौके से बीयर की चार कैन और तीन गिलास बरामद हुए। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की ने मामले में दो के खिलाफ शिकायत दी है।
दिल्ली एनसीआर के लोनी थाना क्षेत्र के सिखरानी गांव में ट्यूबवेल के पास बुधवार शाम बीस वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस को जांच में युवक के कनपटी व छाती में गोली मारने के निशान मिले। पुलिस को मौके से बीयर की चार कैन और तीन गिलास बरामद हुए। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की ने मामले में दो के खिलाफ शिकायत दी है। परिजनों ने बताया, उनका लड़का अग्निवीर की तैयारी कर रहा था।
ट्यूबवेल के पास मिली लाश, छाती-कनपटी पर गोली
लोनी थाना क्षेत्र के सिखरानी गांव में नहर के पास स्थित हंसराज स्टेडियम के निकट ट्यूबवेल पर राहगीरों ने बुधवार शाम करीब पांच बजे एक युवक का शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मृतक की कनपटी व छाती में गोली मारने के निशान मिले है।
लाश के पास पड़ी थीं बीयर की बोतले
मृतक के पास बीयर की चार केन व तीन गिलास पड़े मिले। जिनमें दो केन खाली और दो भरी हुई थी। मृतक के पास पड़े बैग में मिले आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त जनपद बागपत के डोला गांव निवासी बीस वर्षीय नितिन राणा पुत्र सोमपाल के रूप में हुई। बैग में पुलिस को दो जोड़ी कपड़े मिले। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए है।
घर से इंटरव्यू देने निकला था छात्र
परिजनों ने पुलिस को बताया कि पुत्र अग्निवीर की तैयारी कर रहा था। दोपहर करीब एक बजे घर से कंपनी में इंटरव्यू की बात कहकर निकला था। मृतक का साथी बागपत रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि फरवरी माह में गांव की एक युवती घर से चली गई थी। जिसे नितिन ने गांव के बाहर तक छोड़ा था। जिसके चलते उक्त परिवार के लोग पुत्र से रंजिश रखने लगे थे। घटनास्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। पुलिस की टीम घटनास्थल की ओर आने जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
क्या बोली पुलिस
पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया, परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताते हुए गांव में रहने वाले दो भाईयों के खिलाफ शिकायत दी है। मृतक को चार से पांच गोली मारी गई है। परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तीन टीम मामले की जांच में जुटी है, आखिर ये मर्डर किसने किया है?
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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