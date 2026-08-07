CJP ने 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान का एजेंडा तय किया, 4 विषयों पर फोकस
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने देशव्यापी 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान का एजेंडा तय कर लिया है। पार्टी के जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के इस अभियान में शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी, संस्थागत जवाबदेही और सिविल सोसाइटी समूहों के साथ गठबंधन बनाने को मुख्य प्राथमिकता दी गई है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने दो दिन की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में देशव्यापी लिसनिंग टूर (क्या बोलती पब्लिक) का ऐलान किया था। इस अभियान का मकसद देश भर के युवाओं से सीधे जुड़कर उनकी उम्मीदों, चिंताओं और विचारों को समझना है। पार्टी युवाओं की भागीदारी वाला 'यूथ रिफॉर्म चार्टर' (युवा सुधार घोषणापत्र) तैयार करना चाहती है। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि यह आंदोलन चुनावी वादे करने के बजाय लोगों की बात सुनने पर केंद्रित होगा।
दास ने लिखा कि शिक्षा में सुधार और बेरोजगारी हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। हम संस्थागत जवाबदेही के लिए भी लगातार दबाव बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र तब काम नहीं कर सकता जब संस्थाएं अपने कामों के लिए जवाबदेह नहीं रहतीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन संगठनों, आंदोलनों और नागरिकों को भी एक साथ लाना चाहती है जो पहले से ही न्याय से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी एक संगठन अकेले देश में बदलाव नहीं ला सकता।
अभियान के चार मुख्य आधार
सीजेपी द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार, 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान चार मुख्य विषयों पर केंद्रित होगा:
1. प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, शिक्षा में व्यापक सुधार।
2. वोकेशनल ट्रेनिंग और मार्केट की जरूरतों के हिसाब से नौकरियों पर जोर देते हुए शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ना।
3. संस्थागत जवाबदेही। इसमें मीडिया, चुनाव आयोग और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
4. युवा-केंद्रित सुधारों का समर्थन करने वाले छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक समूहों के साथ एकजुटता और गठबंधन।
सीजेपी ने कहा कि उसका नेतृत्व 1 सितंबर से देश भर का दौरा करेगा ताकि नागरिकों से बातचीत की जा सके। उनसे ऐसे सुझाव जुटाए जा सकें जो आगे चलकर उसके प्रस्तावित 'यूथ रिफॉर्म चार्टर' (युवा सुधार घोषणापत्र) का आधार बनेंगे।
सदस्यता अभियान की शुरुआत
इस अभियान के साथ-साथ सीजेपी ने अपने देशव्यापी सदस्यता अभियान की भी घोषणा की। इसमें छात्रों, युवा पेशेवरों, कामगारों और नागरिकों को संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। पार्टी ने कहा कि हर नया सदस्य आने वाले अभियानों और अगले छह महीनों में राज्य-स्तर पर विस्तार को जमीनी स्तर पर उसकी मौजूदगी को मजबूत करेगा। सीजेपी ने साफ किया कि वह अभी लोगों से चंदा नहीं ले रही है। पार्टी ने लोगों से अपील की कि वे उसके नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें। संगठन ने कहा कि आर्थिक मदद के लिए आधिकारिक तरीकों की जानकारी बाद में उसकी वेबसाइट और वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दी जाएगी।
'लोगों का प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक पार्टी नहीं'
सौरभ दास ने फिर कहा कि समर्थकों की लगातार मांग के बावजूद सीजेपी की चुनावी राजनीति में उतरने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने लिखा कि आप में से कई लोगों ने हमसे राजनीतिक पार्टी बनने के लिए कहा है। हम इस भरोसे के लिए बहुत आभारी हैं। लेकिन अभी, हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल वहां होगा जहां से असल बदलाव शुरू होता है। यानी लोगों के बीच। उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन का मकसद जमीनी स्तर पर लोगों को एकजुट करना, लोकतांत्रिक सुधार और जन-जागरुकता है। यह लोगों के प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना जारी रखेगा।
दीपके ने क्या कहा
इस कैंपेन की घोषणा सबसे पहले गुरुवार को सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती लागत के कारण अच्छी शिक्षा पाना लगातार महंगा होता जा रहा है। दीपके ने यह भी कहा कि बेरोजगारी अभियान का मुख्य मुद्दा होगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो वे एकजुट होकर विरोध-प्रदर्शन करते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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