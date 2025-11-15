दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, फरीदाबाद में मस्जिदों पर फोकस क्यों

संक्षेप: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरकत में आई फरीदाबाद पुलिस ने आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान में मस्जिदों पर खास फोकस किया गया, जहां इमामों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरकत में आई फरीदाबाद पुलिस ने आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान में मस्जिदों पर खास फोकस किया गया, जहां इमामों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा, पुलिस मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों और किराएदारों के घरों की भी तलाशी ले रही है। कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खासतौर पर जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों के घरों की तलाशी ले रही है। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पूरे जिले में सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले की स्क्रीनिंग की जा रही है।

अलग-अलग स्तर पर पुलिस की टीमें संदिग्ध लोगों को चेक कर रही हैं। साथ ही पूरे जिले में धार्मिक स्थलों को भी चेक किया जा रहा है।

बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी छोड़ कर घर जाने लगे स्टूडेंट्स वहीं, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसीज का शिकंजा कसता देख अब छात्रों की चिंता बढ़ने लगी है। स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में कैंपस छोड़ कर घर जा रहे हैं। जांच एजेंसी लगातार यूनिवर्सिटी में डेरा डालते हुए हैं और किसी न किसी से पूछताछ हो ही रही है।

कश्मीर के छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं, छुट्टियों के लिए आवेदन करने वालों से यूनिवर्सिटी प्रबंधन परेशान है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों को लंबी छुट्टियों के लिए आवेदन न करने को कह रहा है। प्रबंधन छात्रों के अभिभावकों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस घटना से यूनिवर्सिटी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है और उन्हें आश्वस्त भी कर रहा है कि भविष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है लेकिन माहौल ठीक नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स यहां रुकने को राजी नहीं हैं।

जांच से डरकर स्टाफ के कई लोग भी नहीं आ रहे दिल्ली ब्लास्ट में सीधा कनेक्शन जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, गुरुग्राम एसटीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस डेरा डाले हुए हैं। जांच से डरकर स्टाफ के कई लोग भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे।