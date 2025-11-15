Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAfter the Delhi blasts police major operation Why focus on mosques in Faridabad
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, फरीदाबाद में मस्जिदों पर फोकस क्यों

दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, फरीदाबाद में मस्जिदों पर फोकस क्यों

संक्षेप: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरकत में आई फरीदाबाद पुलिस ने आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान में मस्जिदों पर खास फोकस किया गया, जहां इमामों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

Sat, 15 Nov 2025 04:09 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरकत में आई फरीदाबाद पुलिस ने आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान में मस्जिदों पर खास फोकस किया गया, जहां इमामों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा, पुलिस मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों और किराएदारों के घरों की भी तलाशी ले रही है। कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खासतौर पर जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों के घरों की तलाशी ले रही है। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पूरे जिले में सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले की स्क्रीनिंग की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अलग-अलग स्तर पर पुलिस की टीमें संदिग्ध लोगों को चेक कर रही हैं। साथ ही पूरे जिले में धार्मिक स्थलों को भी चेक किया जा रहा है।

बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी छोड़ कर घर जाने लगे स्टूडेंट्स

वहीं, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसीज का शिकंजा कसता देख अब छात्रों की चिंता बढ़ने लगी है। स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में कैंपस छोड़ कर घर जा रहे हैं। जांच एजेंसी लगातार यूनिवर्सिटी में डेरा डालते हुए हैं और किसी न किसी से पूछताछ हो ही रही है।

कश्मीर के छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं, छुट्टियों के लिए आवेदन करने वालों से यूनिवर्सिटी प्रबंधन परेशान है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों को लंबी छुट्टियों के लिए आवेदन न करने को कह रहा है। प्रबंधन छात्रों के अभिभावकों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस घटना से यूनिवर्सिटी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है और उन्हें आश्वस्त भी कर रहा है कि भविष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है लेकिन माहौल ठीक नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स यहां रुकने को राजी नहीं हैं।

जांच से डरकर स्टाफ के कई लोग भी नहीं आ रहे

दिल्ली ब्लास्ट में सीधा कनेक्शन जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, गुरुग्राम एसटीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस डेरा डाले हुए हैं। जांच से डरकर स्टाफ के कई लोग भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
old faridabad Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।