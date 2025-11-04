Hindustan Hindi News
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की उड़ान अचानक भोपाल डायवर्ट की गई, सामने आई यह वजह

Tue, 4 Nov 2025 03:58 PMSourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान के यात्रियों की जान उस वक्त आफत में आ गई, जब फ्लाइट को रास्ते में किसी तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। इस बारे में मंगलवार को जानकारी देते हुए एयर लाइन के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान संख्या AI-2487 को सुरक्षित रूप से भोपाल में उतार लिया गया, जहां उसकी एहतियाती जांच की गई और विमान में आई खराबी का पता चलने के बाद उसके ठीक होने में लंबा समय लगने की उम्मीद है। इस फ्लाइट ने शाम साढ़े छह बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी और उसे रात नौ बजकर बीस मिनट पर बेंगलुरु पहुंचना था।

विमान कंपनी के प्रवक्ता ने आगे कहा, 'इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया खेद व्यक्त करता है। भोपाल में हमारी ग्राउंड टीम यात्रियों को तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान कर रही है। यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।' एयरलाइन ने दोहराया कि उसके यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इससे पहले एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली उड़ान को सोमवार को मंगोलिया के उलानबटार शहर में एहतियातन उतरना पड़ा, क्योंकि चालक दल को रास्ते में किसी तकनीकी खराबी आने का संदेह था। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस बारे में एक बयान में कहा कि कोलकाता होते हुए नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान के यात्रियों को विमान से उतार दिया गया और उनके लिए होटल की व्यवस्था की गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की एक पोस्ट में विमान कंपनी ने बताया, ‘सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए संचालित 2 नवंबर 2025 के AI174 विमान ने मंगोलिया के उलानबटार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियातन लैंडिंग की। हमारे सहयोगियों और स्थानीय अधिकारियों की मदद से, एयर इंडिया ने यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की। उन्हें विमान में भोजन परोसा गया और विमान से उतार दिया गया।’

पोस्ट में आगे बताया गया, 'हवाई अड्डे पर आव्रजन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था की गई, जबकि एयर इंडिया उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य, दिल्ली तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। एयर इंडिया इस अप्रत्याशित परिवर्तन से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है, जो सुरक्षा के हित में किया गया था। असुविधा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।' एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि विमान में संदिग्ध तकनीकी खराबी के बाद मंगोलिया के उलानबटार में एहतियातन लैंडिंग की गई।

