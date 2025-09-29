after surya kumar yadav donated money challenge for saurbah bhardwaj सूर्य कुमार यादव ने तो दिखा दिया, अब आपकी औकात है तो...; AAP नेता को मिला चैलेंज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsafter surya kumar yadav donated money challenge for saurbah bhardwaj

सूर्य कुमार यादव ने तो दिखा दिया, अब आपकी औकात है तो...; AAP नेता को मिला चैलेंज

सौरभ भारद्वाज की ओर से टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर की गई 'औकात' वाली टिप्पणी पर घमासान बढ़ गया है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों और आर्म्ड फोर्सेज के लिए दान कर दी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 04:56 PM
share Share
Follow Us on
सूर्य कुमार यादव ने तो दिखा दिया, अब आपकी औकात है तो...; AAP नेता को मिला चैलेंज

आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर की गई 'औकात' वाली टिप्पणी पर घमासान बढ़ गया है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों और आर्म्ड फोर्सेज के लिए दान कर दी। इसके बाद बाद पिछले दिनों सूर्य कुमार यादव को यह चुनौती देने वाले सौरभ भारद्वाज का पुराना वीडियो वायरल हो गया और भाजपा के कई नेताओं ने आप नेता को घेरा। अब भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी है कि यदि उनकी औकात है तो एक महीने का वेतन दान करके दिखाएं।

अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, 'अगर तुम्हारी औकात हैं, सौरभ बाबू तो अपना एक महीने का वेतन दे के दिखा दो, भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया।' हालांकि, अजय आलोक यहां एक भूल कर गए। उन्होंने सौरभ भारद्वाज को एक महीने का वेतन दान करने को कहा, लेकिन संभवत: उन्हें याद नहीं रहा कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं। वह दिल्ली में इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। भारद्वाज अब पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के ही हकदार हैं। दूसरी तरफ भाजपा नेता अमित मालवीय भी यह चूक कर गए और तंज कसते हुए सौरभ भारद्वाज को 'दो कौड़ी का विधायक' कहा। वह भी याद नहीं रख सके कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:सूर्य कुमार यादव ने दिखा दी अपनी 'औकात', AAP नेता की क्या थी ऐसी चुनौती

क्या कहा था सौरभ भारद्वाज ने?

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध किया था। लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच पहले मैच के बाद सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी का नाम लेकर मैच से हुई कमाई को पहलगाम पीड़ितों को दान करने की चुनौती दी थी। अब सूर्य कुमार यादव ने फाइनल में जीत के बाद ऐलान कर दिया कि वह इस टूर्नामेंट की सारी मैच फीस सेना और पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को दान करेंगे।

भारद्वाज ने अब क्या दी सफाई

सौरभ भारद्वाज ने विवाद के बीच कहा कि भारत पाकिस्तान मैच से करीब 490 से 630 करोड़ रुपये कमाई हुई , अगर पहलगाम हमले के परिवारों को दिया जाए तो हर परिवार को 19-25 करोड़ मिलने चाहिए। कितना पैसा दिया बताएं? भाजपा के नेता और मंत्री झूठ फैला रहे हैं - मैंने इस सीरीज की शुरुआत में एक वीडियो पोस्ट किया है , जिसमें भारतीय टीम के कप्तान मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर खींचा रहे हैं और हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं …मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, जिसमें एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वह स्टेज पर पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे लेकिन, जैसे ही वह स्टेज से उतरे दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाया…जनता यह तय कर सकती है कि भाजपा की स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ।