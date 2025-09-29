सूर्य कुमार यादव ने तो दिखा दिया, अब आपकी औकात है तो...; AAP नेता को मिला चैलेंज

सौरभ भारद्वाज की ओर से टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर की गई 'औकात' वाली टिप्पणी पर घमासान बढ़ गया है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों और आर्म्ड फोर्सेज के लिए दान कर दी।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर की गई 'औकात' वाली टिप्पणी पर घमासान बढ़ गया है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों और आर्म्ड फोर्सेज के लिए दान कर दी। इसके बाद बाद पिछले दिनों सूर्य कुमार यादव को यह चुनौती देने वाले सौरभ भारद्वाज का पुराना वीडियो वायरल हो गया और भाजपा के कई नेताओं ने आप नेता को घेरा। अब भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी है कि यदि उनकी औकात है तो एक महीने का वेतन दान करके दिखाएं।

अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, 'अगर तुम्हारी औकात हैं, सौरभ बाबू तो अपना एक महीने का वेतन दे के दिखा दो, भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया।' हालांकि, अजय आलोक यहां एक भूल कर गए। उन्होंने सौरभ भारद्वाज को एक महीने का वेतन दान करने को कहा, लेकिन संभवत: उन्हें याद नहीं रहा कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं। वह दिल्ली में इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। भारद्वाज अब पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के ही हकदार हैं। दूसरी तरफ भाजपा नेता अमित मालवीय भी यह चूक कर गए और तंज कसते हुए सौरभ भारद्वाज को 'दो कौड़ी का विधायक' कहा। वह भी याद नहीं रख सके कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं।

क्या कहा था सौरभ भारद्वाज ने? दरअसल, आम आदमी पार्टी ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध किया था। लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच पहले मैच के बाद सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी का नाम लेकर मैच से हुई कमाई को पहलगाम पीड़ितों को दान करने की चुनौती दी थी। अब सूर्य कुमार यादव ने फाइनल में जीत के बाद ऐलान कर दिया कि वह इस टूर्नामेंट की सारी मैच फीस सेना और पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को दान करेंगे।