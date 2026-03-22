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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐक्शन में गुरुग्राम पुलिस, 3 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोप में 3 गिरफ्तार

Mar 22, 2026 03:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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तीन साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुरुग्राम पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस ने शनिवार को दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी को इस मामले में गिरफ्तार किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐक्शन में गुरुग्राम पुलिस, 3 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोप में 3 गिरफ्तार

तीन साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुरुग्राम पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस ने शनिवार को दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी को इस मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस की यह कार्रवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के फैसले के बाद सामने आया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच सेक्टर 54 स्थित एक आवासीय सोसायटी में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची द्वारा अपनी मां को इस कथित घटना के बारे में बताने के बाद माता-पिता ने फरवरी में पुलिस से संपर्क किया।

बच्ची के माता-पिता की शिकायत के बाद 4 फरवरी को सेक्टर 53 थाने पुमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बच्ची द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्ची के बयान के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्ची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में बताया।

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची और विपुल एम. पंचोली की 3 जजों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा किए गए तत्काल अनुरोध को स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई निर्धारित की। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपियों की पहचान संगीता (उत्तर प्रदेश के एटा जिले के घामुरिया गांव की निवासी), पाकिला (पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के बारा चंदघर गांव की निवासी) और उसके पति कबीर मुल्ला के रूप में हुई है। तीनों वर्तमान में गुरुग्राम के घाटा झुग्गी बस्ती में रहते हैं। तीनों की उम्र 30 से 32 साल के बीच है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घरेलू महिला सहायिका में से एक ने हाल ही में लड़की के घर में काम करना शुरू किया था, जबकि दूसरी पास के एक फ्लैट में काम करती थी। इस दौरान कथित तौर पर पुरुष साथी ने बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार किया। मामले में आगे की जांच जारी है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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