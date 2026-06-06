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विवाद के बाद बेटे ने मां को चाकू से गोदा, फिर 5वीं मंजिल से कूदा; एक की मौत, ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात

Sourabh Jain वार्ता, ग्रेटर नोएडा
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परिजनों ने पुलिस को बताया कि सागर यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शनिवार को उसकी अपनी मां से बहस हुई, जिसके बाद उसने उन पर चाकू से हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद, वह पांचवीं मंजिल से कूद गया।

विवाद के बाद बेटे ने मां को चाकू से गोदा, फिर 5वीं मंजिल से कूदा; एक की मौत, ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित राधा स्काई गार्डन सोसायटी में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। मां के साथ हुए विवाद के बाद 21 वर्षीय युवक ने पहले अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया और फिर बहुमंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने शनिवार को घटना के संबंध में जानकारी दी और बताया कि, सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सागर यादव (उम्र- 21 वर्ष) पुत्र अनिल यादव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से ग्राम पतवाड़ी का रहने वाला था और वर्तमान में अपने माता-पिता तथा छोटे भाई के साथ राधा स्काई गार्डन सोसायटी के टावर-1 में 18वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में रह रहा था।

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पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर पता चला कि किसी बात को लेकर सागर यादव की अपनी मां से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उसने कथित तौर पर अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं। घटना के बाद गुस्से से तमतमाया हुआ सागर 18वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से बाहर निकला और पांचवीं मंजिल पर आकर वहां स्थित ओपन स्पेस से छलांग लगा दी।

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परिजनों ने पुलिस को बताया कि सागर यादव मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और पिछले कुछ समय से मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि सागर द्वारा किए गए हमले में उसकी मां को काफी चोट आई है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

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बिसरख थाना पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना के बाद सोसायटी में रहने वाले लोग इस घटना के बारे में चर्चा करते हुए देखे गए, इस दौरान उनमें शोक का माहौल दिखाई दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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