यह बेहद दर्दनाक है लेकिन..., इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा के पिता ने किस बात पर खुशी जताई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा के पिता ने कहा कि यह उनके लिए बेहद दर्दनाक है। हरीश के पिता ने कहा कि उनकी भावनाएं मिली-जुली हैं। एक पिता के तौर पर यह बेहद दर्दनाक है। लेकिन मानवीय दृष्टि से मेरे बेटे के लिए हम यही सबसे अच्छा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा के पिता ने कहा कि यह उनके लिए बेहद दर्दनाक है। हरीश के पिता ने कहा कि उनकी भावनाएं मिली-जुली हैं। एक पिता के तौर पर यह बेहद दर्दनाक है। लेकिन मानवीय दृष्टि से मेरे बेटे के लिए हम यही सबसे अच्छा कर सकते हैं।

वह मंगलवार का दिन था। 20 अगस्त 2013 को रक्षाबंधन के दिन राणा परिवार के घर फोन की घंटी बजी। उस समय एक निजी खानपान कंपनी में शेफ के रूप में काम कर रहे अशोक राणा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उनके बड़े बेटे हरीश राणा के बारे में बुरी खबर मिली जो चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फोन से अशोक को खबर मिली कि उनका बेटा अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिर गया है।

13 सालों से अचेत अवस्था में अशोक राणा ने बताया कि अगले 13 सालों तक हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा रहा। खाना और पानी के लिए फीडिंग ट्यूबों पर निर्भर था। परिवार ने चौबीसों घंटे उसकी देखभाल की। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश का इलाज बंद करने की अनुमति दी तो ऐसा लगा कि वह दर्दनाक सफर अब खत्म होने वाला है। अशोक ने कहा कि उनकी भावनाएं मिली-जुली हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर यह बेहद दर्दनाक है। लेकिन मानवीय दृष्टि से मेरे बेटे के लिए हम यही सबसे अच्छा कर सकते हैं।

कई और लोगों को भी रास्ता मिलेगा उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ मेरे बेटे का मामला नहीं है, बल्कि देश में कई और लोग भी ऐसी ही स्थिति में हैं। मुझे लगता है कि यह ईश्वर की कृपा है जिसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मार्गदर्शन किया। मुझे खुशी है कि इस फैसले से कई और लोगों को भी रास्ता मिल सकता है।

मुझे बहुत दुख हो रहा है उन्होंने कहा कि दूसरी ओर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रक्षाबंधन के दिन मंगलवार का दिन था और हमें उसके गिरने की सूचना मिली। हम सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पता चला कि उसे सिर में चोटें आई हैं और अन्य भी चोटें आई हैं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है कि हमारे कर्मों में सेवा लिखी हुई थी। हम उसे कर रहे हैं और करते रहेंगे।

हरीश को फिटनेस में दिलचस्पी थी अशोक ने बताया कि हरीश को फिटनेस में दिलचस्पी थी। उसने अपने पिता की शिक्षा के खर्च में मदद करने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। पिता ने कहा कि उसकी ट्यूशन फीस 1 लाख रुपये और हॉस्टल फीस लगभग 60,000 रुपये थी। उसने सोचा कि बॉडी शो में भाग लेने से उसे इनाम की राशि मिलेगी और मेरी मदद हो जाएगी। उसने दो प्रतियोगिताएं जीत ली थीं और तीसरी में भाग लेने गया था, तभी यह घटना घटी।

हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे पिता ने कहा कि परिवार हरीश को दिल्ली के एम्स में ले आया। हमने करीब एक हफ्ता एम्स में बिताया और फिर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसे 18 दिनों तक रखा गया। बिल 7 लाख रुपये तक पहुंच गया और हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैंने डॉक्टर से सिर्फ एक सवाल पूछा - क्या वह होश में आएगा या नहीं? उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था।

कई अस्पतालों में ले गए पिछले दस सालों में माता-पिता हरीश को ठीक होने की उम्मीद में कई अस्पतालों में ले गए। इनमें लगभग पांच महीने पहले नोएडा का एक अस्पताल भी शामिल था। उन्होंने बताया कि उसे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी (एचबीओटी) दी गई, जिसका इस्तेमाल गंभीर घावों के इलाज में किया जाता है। मेरे बेटे को सिर में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

तब हमने कोर्ट का रुख किया अशोक राणा ने कहा कि जब हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे की हालत लाइलाज है, तब हमने कोर्ट का रुख किया। इससे पहले, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने चिकित्सा उपचार, विशेष रूप से जीवन रक्षक उपचार बंद करने के लिए दिशानिर्देश और शर्तें निर्धारित की थीं। हम बस यही चाहते थे कि ये दिशानिर्देश हमारे बेटे के मामले में भी लागू हों।

दिल्ली का अपना घर बेच दिया हरीश के इलाज ने परिवार की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डाला। अशोक ने बताया कि उन्होंने तीन साल पहले दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में अपना घर बेच दिया और गाजियाबाद स्थित अपने वर्तमान घर में रहने लगे। परिवार ने हरीश के लिए एक एडजस्टेबल अस्पताल का बिस्तर खरीदा था, जिसमें एयर मैट्रेस भी लगा था ताकि उसे बिस्तर से होने वाले घाव न हों। अशोक ने कहा कि हालांकि उसे घाव हो गया और वह असहनीय दर्द में था।