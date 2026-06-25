रेप के बाद बच्ची को किडनैपिंग वाली जगह लेकर गया था आरोपी, फिर जंगल ले जाकर क्यों कर दी हत्या?
Delhi rape-murder: 10 साल की बच्ची संग रेप और हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी कैब ड्राइवर बच्ची संग रेप के बाद किडनैपिंग वाली जगह लेकर पहुंचा था, लेकिन फिर ऐसा क्या देख लिया कि वह वापस जंगल की तरफ गया और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया।
Delhi rape-murder: दिल्ली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में नया अपडेट सामने आया है। आरोपी कैब ड्राइवर बच्ची को किडनैप करने के लिए सही मौके का इंतजार करता रहा था। उसने करीब 45 मिनट तक इंतजार किया और फिर फुटपाथ पर सो रही मासूम बच्ची को किडनैप कर मौके से फरार हो गया था। जानकारी में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी बच्ची संग रेप करने के बाद किडनैपिंग वाली जगह लेकर पहुंचा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह वापस जंगलों की तरफ ले गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जानिए क्या है पूरी बात।
सुबह 3.30 बजे से कर रहा था इंतजार
सूत्रों ने बताया- आरोपी कैब ड्राइवर बाशू कुमार सिंह सोमवार तड़के साउथ दिल्ली में एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद गुड़गांव जा रहा था। सुबह के करीब 3.30 बजे थे। उसने लड़की को मेट्रो स्टेशन के पास अपने माता-पिता के साथ सोते हुए देखा। उसने उसे तुरंत किडनैप करने का सोचा, लेकिन वह अपने पिता के ठीक बगल में थी। इसलिए उसने थोड़ी देर इंतजार करना जरूरी समझा।
लड़की के नींद में लुढ़कते ही लेकर हुआ फरार
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन छोटी बहनें भी उसके माता-पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थीं। इसलिए उसने अपनी गाड़ी पार्क की और 45 मिनट तक इंतजार किया, जब तक कि वह सुबह करीब 4.15 बजे नींद में लुढ़क नहीं गई। आरोपी ने दावा किया कि उसने उसका चेहरा ढक दिया, उसे पहले से चल रही कार में जबरदस्ती बिठाया और तेजी से गाड़ी को वहां से भगा ले गया।
पापा, मुझे बचाओ… आरोपी ने लड़की को पीटा भी था
इतने में लड़की के पिता शोर सुनकर जाग गए। उन्होंने पुलिस को बताया-मैंने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए सुना- “पापा, मुझे बचाओ...” लेकिन जब तक उन्होंने कार रोकने की कोशिश की, आरोपी गाड़ी भगा चुका था। पुलिस के एक सोर्स के मुताबिक, सिंह ने बताया जब लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मारा और धमकाया। फिर वह मंडी गांव के पास एक सुनसान जगह पर गया जहाँ उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया।
रेप के बाद बच्ची को लेकर पहुंचा था किडनैपिंग वाली जगह, फिर क्यों की हत्या?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस ने बताया, रेप के बाद वह उसी जगह पर वापस गया, जहाँ से उसने बच्ची को किडनैप किया था। लेकिन, उसने पुलिस और बच्ची के माता-पिता को उसे ढूंढते हुए देखा। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने दावा किया कि वह गाड़ी घुमाकर गुड़गांव-फरीदाबाद बॉर्डर की तरफ गया और फिर वहां बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने लड़की का गमछे से गला घोंट दिया और पहचान छिपाने के लिए ईंटों से उसका चेहरा कुचलकर उसकी बॉडी को अरावली पहाड़ियों के पास फेंक दिया।
रेप-हत्या के बाद कैब में बिठाई सवारी, फिर हुई गिरफ्तारी
बाद में आरोपी कैब ड्राइवर बाशू कुमार ने एक और पैसेंजर को बैठाया और उन्हें वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी में छोड़ दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के करीब 7 घंटे बाद करीब 11 बजे पकड़ा। जहां उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कस्टडी में ले लिया गया।
2 बच्चों का पिता है आरोपी कैब ड्राइवर
आपको बताते चलें कि बाशू सिंह पिछले 10 साल से गुड़गांव में रह रहा है। वह शादीशुदा है, उसके छह महीने और चार साल के दो बच्चे हैं। उसका परिवार बिहार में रहता है। पुलिस ने बताया, सिंह को गुरुवार को शहर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उसकी दो दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। अधिकारी आगे की पूछताछ और जांच के लिए और कस्टडी मांग सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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