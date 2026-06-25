रेप के बाद बच्ची को किडनैपिंग वाली जगह लेकर गया था आरोपी, फिर जंगल ले जाकर क्यों कर दी हत्या?

Delhi rape-murder: 10 साल की बच्ची संग रेप और हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी कैब ड्राइवर बच्ची संग रेप के बाद किडनैपिंग वाली जगह लेकर पहुंचा था, लेकिन फिर ऐसा क्या देख लिया कि वह वापस जंगल की तरफ गया और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया।

Delhi rape-murder: दिल्ली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में नया अपडेट सामने आया है। आरोपी कैब ड्राइवर बच्ची को किडनैप करने के लिए सही मौके का इंतजार करता रहा था। उसने करीब 45 मिनट तक इंतजार किया और फिर फुटपाथ पर सो रही मासूम बच्ची को किडनैप कर मौके से फरार हो गया था। जानकारी में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी बच्ची संग रेप करने के बाद किडनैपिंग वाली जगह लेकर पहुंचा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह वापस जंगलों की तरफ ले गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जानिए क्या है पूरी बात।

सुबह 3.30 बजे से कर रहा था इंतजार सूत्रों ने बताया- आरोपी कैब ड्राइवर बाशू कुमार सिंह सोमवार तड़के साउथ दिल्ली में एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद गुड़गांव जा रहा था। सुबह के करीब 3.30 बजे थे। उसने लड़की को मेट्रो स्टेशन के पास अपने माता-पिता के साथ सोते हुए देखा। उसने उसे तुरंत किडनैप करने का सोचा, लेकिन वह अपने पिता के ठीक बगल में थी। इसलिए उसने थोड़ी देर इंतजार करना जरूरी समझा।

लड़की के नींद में लुढ़कते ही लेकर हुआ फरार आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन छोटी बहनें भी उसके माता-पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थीं। इसलिए उसने अपनी गाड़ी पार्क की और 45 मिनट तक इंतजार किया, जब तक कि वह सुबह करीब 4.15 बजे नींद में लुढ़क नहीं गई। आरोपी ने दावा किया कि उसने उसका चेहरा ढक दिया, उसे पहले से चल रही कार में जबरदस्ती बिठाया और तेजी से गाड़ी को वहां से भगा ले गया।

पापा, मुझे बचाओ… आरोपी ने लड़की को पीटा भी था इतने में लड़की के पिता शोर सुनकर जाग गए। उन्होंने पुलिस को बताया-मैंने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए सुना- “पापा, मुझे बचाओ...” लेकिन जब तक उन्होंने कार रोकने की कोशिश की, आरोपी गाड़ी भगा चुका था। पुलिस के एक सोर्स के मुताबिक, सिंह ने बताया जब लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मारा और धमकाया। फिर वह मंडी गांव के पास एक सुनसान जगह पर गया जहाँ उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया।

रेप के बाद बच्ची को लेकर पहुंचा था किडनैपिंग वाली जगह, फिर क्यों की हत्या? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस ने बताया, रेप के बाद वह उसी जगह पर वापस गया, जहाँ से उसने बच्ची को किडनैप किया था। लेकिन, उसने पुलिस और बच्ची के माता-पिता को उसे ढूंढते हुए देखा। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने दावा किया कि वह गाड़ी घुमाकर गुड़गांव-फरीदाबाद बॉर्डर की तरफ गया और फिर वहां बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने लड़की का गमछे से गला घोंट दिया और पहचान छिपाने के लिए ईंटों से उसका चेहरा कुचलकर उसकी बॉडी को अरावली पहाड़ियों के पास फेंक दिया।

रेप-हत्या के बाद कैब में बिठाई सवारी, फिर हुई गिरफ्तारी बाद में आरोपी कैब ड्राइवर बाशू कुमार ने एक और पैसेंजर को बैठाया और उन्हें वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी में छोड़ दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के करीब 7 घंटे बाद करीब 11 बजे पकड़ा। जहां उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कस्टडी में ले लिया गया।