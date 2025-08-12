after Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra supports stray dogs differ with supreme court order talks about cruelty राहुल के बाद प्रियंका भी आवारा कुत्तों के साथ, SC के आदेश पर कहा-ये तो क्रूरता…, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsafter Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra supports stray dogs differ with supreme court order talks about cruelty

राहुल के बाद प्रियंका भी आवारा कुत्तों के साथ, SC के आदेश पर कहा-ये तो क्रूरता…

प्रियंका गांधी ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर कहा कि शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में शेल्टरों में ले जाने से उनके साथ भयानक अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर मौजूद भी नहीं हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईTue, 12 Aug 2025 03:44 PM
share Share
Follow Us on
राहुल के बाद प्रियंका भी आवारा कुत्तों के साथ, SC के आदेश पर कहा-ये तो क्रूरता…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहन और वायनाड से MP प्रियंका गांधी भी आवारा कुत्तों पर दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इत्तेफाक नहीं रखतीं। उन्होंने दिल्ली के लावारिस कुत्तों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि शहर के आवारा कुत्तों को कुछ हफ्तों के भीतर शेल्टरों में ले जाने से उनके साथ भयंकर अमानवीय बर्ताव होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत जीव हैं जो इस तरह की क्रूरता के हकदार नहीं हैं।

उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के एक दिन बाद आई है,जिसमें कोर्ट ने दिल्ली-NCR के अधिकारियों को सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द स्थायी रूप से शेल्टरों में ले जाने का निर्देश दिया है। प्रियंका गांधी ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर कहा,"शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में शेल्टरों में ले जाने से उनके साथ भयानक अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर मौजूद भी नहीं हैं।"

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि शहरों में जानवरों के साथ पहले से ही बुरा बर्ताव और क्रूरता होती है। उन्होंने कहा,"यकीनन इस स्थिति को संभालने का कोई बेहतर तरीका होगा और एक ऐसा मानवीय तरीका ढूंढा जा सकता है,जिसमें इन बेकसूर जानवरों की देखभाल हो और उन्हें सुरक्षित भी रखा जाए।" सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और गुरुग्राम,नोएडा,गाजियाबाद के नगर निकायों को निर्देश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टरों में रखा जाए।

न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर.महादेवन की बेंच ने पाया कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के कारण,खासकर बच्चों के बीच स्थिति बेहद गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि डॉग शेल्टरों की संख्या को समय के साथ बढ़ाना होगा और दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह से आठ हफ्तों के भीतर करीब 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना शुरू करें।