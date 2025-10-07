मुसलमानों , सिखों व बौद्धों के बाद अब दलितों का नंबर; किस बात पर भड़के AAP नेता भारद्वाज ने कही यह बात

भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता का पुराना एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह दुर्गा पूजा के दौरान प्रधानमंत्री की फोटो लगाने के लिए कह रही हैं। इसके साथ सौरभ ने लिखा, 'इस सनातन के अपमान पर पूरी भाजपा चुप है ? क्या सवर्ण जाति और दलित जाति के लिए अलग अलग सनातन अपमान के मापदंड हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक 71 वर्षीय वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। अदालत में चल रही एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी वकील ने यह घटिया हरकत करने की कोशिश की, इस दौरान वह मंच के पास पहुंचा और जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। देशभर में इस घटना को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस बारे में कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपनी नाराजगी जताते हुए AAP नेता ने सोमवार को इस बारे में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कीं। जिनमें से एक में उन्होंने लिखा- सबका नम्बर आएगा , अगर चुप रहे तो कोई नहीं बचेगा। मुसलमानों , सिक्खों और बौद्धों के बाद अब दलितों का नंबर आ गया है। वहीं एक अन्य पोस्ट में भारद्वाज ने आरोपी वकील मयूर विहार निवासी राकेश किशोर (71) की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।'

इसी मुद्दे को लेकर AAP नेता ने करीब 6 मिनट लंबा अपना एक वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर एक वकील ने जूते से हमला किया। यह बहुत ही घटिया कृत्य है, और इसकी जितनी हो सके उतनी आलोचना होनी चाहिए, सजा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन दक्षिणपंथी ट्रोल्स सुनियोजित तरीके से उस वकील को हीरो और मुख्य न्यायाधीश को खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले को पुलिस छोड़ दिया, सोशल मीडिया पर आतंकवादी गोडसे के समर्थक उत्सव मना रहे हैं, सभी जजों को खुली धमकी एक कमजोर न्यायपालिका की निशानी है, उपद्रवियों को केंद्र सरकार का संरक्षण साफ़ देखा जा सकता है।'

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इस सनातन के अपमान पर पूरी भाजपा चुप है ? क्या सवर्ण जाति और दलित जाति के लिए अलग अलग सनातन अपमान के मापदंड हैं ? दिल्ली की CM दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री की फोटो लगाने के लिए कह रही है। PM की पूजा मां दुर्गा के साथ करवाना चाहती थी, इस सनातन के अपमान पर किसी भाजपाई ट्रोल का खून नहीं खौल रहा ?'