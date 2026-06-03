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पत्नी की हत्या के बाद नीली चटाई में लपेट जंगल में फेंक आया शव; वारदात की वजह को लेकर यह बोला पति

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रेवाड़ी, हरियाणा
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पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी पति कंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस उसे शव मिलने वाली जगह भी ले गई और सबूत जुटाए।

पत्नी की हत्या के बाद नीली चटाई में लपेट जंगल में फेंक आया शव; वारदात की वजह को लेकर यह बोला पति

हरियाणा में रेवाड़ी जिले के धवाना स्थित माखरिया की ढाणी की झाड़ियों में 31 मई को नीले रंग की चटाई में लिपटा एक महिला का शव मिला था, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उसके पति कंवरपाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के कुमीडिया, प्रतापगढ़ निवासी 26 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। ज्योति कुमारी की शादी वर्ष 2018 में गांव मंदोला निवासी कंवरपाल के साथ मंदिर में हुई थी। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। अभी वह रेवाड़ी के गांव मंदोला में रह रही थी।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 30 मई की रात वह शराब पीकर घर आया था। पत्नी ने टोका तो आरोपी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने उसके शव को बाथरूम में बंद कर दिया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर एकबार फिर शराब पीने के लिए बाहर चला गया। इसके बाद जब वह आया तो तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। तब उसने पत्नी के शव को चादर में लपेट दिया और फिर रात में ही बाइक पर पीछे बांधकर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। कंवरपाल नशा करने का आदी था, जिसका ज्योति विरोध करती थी। इसी वजह से उसने पत्नी को मार डाला।

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शादी के कुछ समय बाद से ही करने लगा था मारपीट

मृतका के पिता राम आधार ने रेवाड़ी के थाना खोल पुलिस को दी शिकायत में अपने दामाद पर ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। ज्योति के पिता के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद कंवरपाल बेटी के साथ मारपीट करता था। कंवरपाल नशा करने का आदी था, जिसका बेटी विरोध करती थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था।

बुजुर्ग ने बताया कि 30 मई को जब उन्होंने बेटी को फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। 31 मई को भी पूरा दिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर अचानक मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद राम आधार ने रेवाड़ी के थाना खोल पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने उसे 31 मई को झाड़ियों में मिले शव की जानकारी दी तो राम आधार ने मृतका की पहचान बेटी के रूप में की।

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हत्या के बाद दोबारा शराब पीने चला गया

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी पति कंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस उसे शव मिलने वाली जगह भी ले गई और सबूत जुटाए। पुलिस पूछताछ में आरोपी कंवरपाल ने बताया कि वह नशा करने का आदी है, जिसके चलते उसकी पत्नी ज्योति उसे हमेशा टोकती थी।

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आरोपी ने बताया कि 30 मई को सुबह 10 बजे जब वह शराब पीकर घर आया, तो ज्योति के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद उसने मारपीट के बाद ज्योति का गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने शव को घर के बाथरूम में छुपाया और घर का ताला लगाकर दोबारा शराब पीने चला गया। इससे पहले उसने ज्योति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। 31 मई को तड़के सुबह 3 बजे उसने ज्योति के शव को नीले रंग की चटाई में बांधा और बाइक पर लादकर गांव धवाना की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कंवरपाल को गिरफ्तार कर उस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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