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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में भी सख्ती, 21 होटलों को नोटिस जारी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में अब गाजियाबाद के होटलो, गेस्टहाउस और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। 

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में भी सख्ती, 21 होटलों को नोटिस जारी

गाजियाबाद में दमकल विभाग के अभियान के दौरान सोमवार को 21 होटलों को नोटिस जारी किए गए । दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे के बाद से दमकल विभाग होटल, गेस्ट हाउस में दमकल की व्यवस्थाओं की जांच कर रहा है। गाजियाबाद में इस साल के पहले पांच महीने में एक हजार से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। आग लगने से हुए हादसों में पांच लोग जान भी गंवा चुके हैं। इसके बाद भी जिले में लोग लगातार लारवाही बरत रहे हैं। तीन जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने की घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। इस हादसे के बाद जिले में दमकल विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि सोमवार को जिले के तीनों जोन में चलाए 48 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां की जांच की गई। अलग-अलग टीमों ने दमकल प्लांट और मानकों की जांच की। इसमें 21 होटल-रेस्टोरेंट ऐसे थे , जहां नियमों का उल्लंघन होता मिला। कहीं बेसमेंट में कूड़ा भरा था तो कहीं आपातकालीन रास्ता ही बंद किया गया था। कई जगहों पर दमकल के उपकरण पुराने हो चुके थे। कमियां मिलने पर सभी को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

इन होटलों को जारी हुए नोटिस

वसुंधरा स्थित होटल ग्रीन, सैफायर ग्रैंड, चेरी, ग्रीन सेक्टर-5, विंटेज, ब्लू स्काई, फाइव सीएस, इंदिरापुरम के होटल आदित्य इन, शकुन पैलेस, पैराडाइज, कंफर्ट स्टे, हिंडन रेजिडेंसी, सागर पैराडाइज गेस्ट हाउस, होटल आदि को नोटिस जारी किया गया है।

गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने कहा, अभियान में अब तक करीब 40 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी कमियां मिलती हैं तो अदालत में वाद दायर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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