मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में भी सख्ती, 21 होटलों को नोटिस जारी
मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में अब गाजियाबाद के होटलो, गेस्टहाउस और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है।
गाजियाबाद में दमकल विभाग के अभियान के दौरान सोमवार को 21 होटलों को नोटिस जारी किए गए । दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे के बाद से दमकल विभाग होटल, गेस्ट हाउस में दमकल की व्यवस्थाओं की जांच कर रहा है। गाजियाबाद में इस साल के पहले पांच महीने में एक हजार से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। आग लगने से हुए हादसों में पांच लोग जान भी गंवा चुके हैं। इसके बाद भी जिले में लोग लगातार लारवाही बरत रहे हैं। तीन जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने की घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। इस हादसे के बाद जिले में दमकल विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि सोमवार को जिले के तीनों जोन में चलाए 48 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां की जांच की गई। अलग-अलग टीमों ने दमकल प्लांट और मानकों की जांच की। इसमें 21 होटल-रेस्टोरेंट ऐसे थे , जहां नियमों का उल्लंघन होता मिला। कहीं बेसमेंट में कूड़ा भरा था तो कहीं आपातकालीन रास्ता ही बंद किया गया था। कई जगहों पर दमकल के उपकरण पुराने हो चुके थे। कमियां मिलने पर सभी को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
इन होटलों को जारी हुए नोटिस
वसुंधरा स्थित होटल ग्रीन, सैफायर ग्रैंड, चेरी, ग्रीन सेक्टर-5, विंटेज, ब्लू स्काई, फाइव सीएस, इंदिरापुरम के होटल आदित्य इन, शकुन पैलेस, पैराडाइज, कंफर्ट स्टे, हिंडन रेजिडेंसी, सागर पैराडाइज गेस्ट हाउस, होटल आदि को नोटिस जारी किया गया है।
गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने कहा, अभियान में अब तक करीब 40 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी कमियां मिलती हैं तो अदालत में वाद दायर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें