पिता की हत्या कर रातभर लाश के साथ लेटा रहा, नोएडा में संपत्ति के लिए शैतान बना इकलौता बेटा

नोएडा के सर्फाबाद गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने ईंट से वार कर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद वह रातभर शव के साथ लेटा रहा। पुलिस ने हत्यारोपी को छह घंटे के भीतर गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया। संपत्ति के विवाद में हत्या होने की बात कही जा रही है। मृतक ने दो शादियां की थीं और आरोपी उसका इकलौता बेटा था। मृतक के भाई की शिकायत पर सेक्टर-113 थाने में केस दर्ज किया गया है।

एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि सर्फाबाद गांव में 40 वर्षीय गौतम कुमार परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ में बेटा 19 वर्षीय उदय भी रहता है। शनिवार रात दस बजे उदय शराब पीकर घर आया। उसने पिता गौतम से कहा कि घर उसके नाम कर दे। गौतम भी शराब के नशे में था और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतनी सी बात पर उदय आगबबूला हो गया और पिता गौतम के सिर पर ईंट से तब तक वार करता रहा, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या के बाद काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा।

सुबह परिवार के अन्य सदस्य जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि गौतम का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और उदय फरार है। इसके बाद घटना की जानकारी सेक्टर-113 थाने की पुलिस को दी गई। हत्यारोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी की अगुवाई में एक टीम गठित की गई। टीम ने घटना के छह घंटे के भीतर ही उदय को थाना क्षेत्र से दबोच लिया। उसने शराब के नशे में पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।

उधर, मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। बाद में शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रविवार को ही मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद आसपास के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

पुलिस ने कमरे से ईंट बरामद की आरोपी पूरी रात अपने पिता के शव के पास ही सोता रहा। सुबह वह अपने ताऊ के घर गया और बताया कि उसने पिता की हत्या कर दी है। ताऊ ने समझा कि वह नशे में ऐसा बोल रहा है। उन्होंने उदय को वापस भेज दिया। सुबह जब आसपास के लोग जगे तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई ईंट भी कमरे से ही बरामद कर ली है।

पिता ने दो शादियां की थीं गौतम ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी से उसको एक बेटी थी, जबकि दूसरी से एक बेटा था। उदय दूसरी पत्नी का बेटा है। पांचवीं पास उदय कंपनियों में काम करता था। कभी महीनों खाली घर पर ही बैठा रहता था। वह गौतम का इकलौता बेटा है। कम उम्र में ही उसे शराब की लत लग गई थी। जिस कमरे में गौतम की हत्या हुई है, उसके आसपास ही उसके खानदान के सारे लोग भी रहते हैं।