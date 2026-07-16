जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने छोड़ा केस, फिर भी वहीं अटकी बात; केजरीवाल को आखिरी मौका
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को दिल्ली हाई कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए आखिरी मौका दिया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को हाई कोर्ट ने ‘एक और, पर अंतिम मौका’ देकर जवाब मांगा है। कथित शराब घोटाले में विशेष अदालत से बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर केस में केजरीवाल और अन्य ने अपना पक्ष नहीं रखा है। पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही थीं तो 'आप' नेताओं ने बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन अब बेंच बदल जाने के बाद भी उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों ही नेताओं ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें पहले भी कई अवसर दिए गए हैं। न्याय के हित में, जवाब देने के लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है।' अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई की तरफ से एसजीआई तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू और डीपी सिंह पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की तरफ से कोई भी वकील मौजूद नहीं था। अदालत ने सीबीआई की दलीलों के लिए अगस्त 17 और 18 की तारीख तय की है।
अदालत ने कहा- अब और देर ना हो
जस्टिस जैन ने कहा कि एक बार जब एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी हो जाएंगी तो प्रतिवादियों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। अदालत ने कहा, 'उम्मीद की जाती है कि जो समय तय किया गया है उसका पालन किया जाएगा और आगे इस मामले में और देर ना हो।' अदालत ने यह भी साफ कहा कि पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश लागू रहेंगे। अदालत ने इससे पहले भी केजरीवाल,सिसोदिया और पाठक को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था और बताया था कि केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले जब यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में था तो तीनों नेताओं ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया था।
अवमानना वाला केस शुरू कर अलग हुईं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद नियम मुताबिक इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने पहले केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से दायर रिक्यूजल याचिका को खारिज कर दिया था। 'आप' नेताओं ने जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए उनसे केस से अलग हो जाने की अपील की थी।
केजरीवाल समेत 23 को ट्रायल कोर्ट ने कर दिया था आरोपमुक्त
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को लेकर भी कई तीखी टिप्पणियां कीं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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