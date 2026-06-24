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जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बाद अब किस अदालती फैसले पर केजरीवाल का 'अविश्वास'

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी के नेता चैतर वसावा को अदालत से सुनाए गए फैसले पर परोक्ष रूप से अविश्वास जाहिर किया है। उन्होंने इसे भाजपा का फैसला कहकर कहा कि जनता इसका बदला लेगी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बाद अब किस अदालती फैसले पर केजरीवाल का 'अविश्वास'

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक अदालती फैसले को लेकर बेहद नाराज हैं। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर काफी तल्खी दिखा चुके अरविंद केजरीवाल ने अब गुजरात की एक स्थानीय अदालत से आए फैसले पर यह कहकर सवाल उठा दिया है कि जनता इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेगी। उन्होंने अदालत या जज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कहकर फैसले पर अविश्वास जाहिर किया कि उनके विधायक चैतर वसावा को साजिश करके फंसाया गया है। केजरीवाल ने अदालत से आए फैसले को भाजपा का बताते हुए कहा कि, 'ईडी पार्टी ने साजिश करके वसावा को सात साल की सजा सुना दी।'

गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चैतर वसावा को राजपीपला की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को तीन साल पुराने एक मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई। वसावा के साथ उनकी पत्नी शकुंतला और छह अन्य को भी वन अधिकारियों पर हमले और जबरन वसूली के मामले में दोषी ठहराया गया है और इतनी ही सजा मिली है। सरकारी वकील वंदना भट्ट ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए वी हिरपारा ने सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के फैसले के बाद वसावा की विधायकी भी चली गई है।

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केजरीवाल ने कहा- ईडी पार्टी ने सजा सुना दी

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर बार-बार सवाल उठाकर अदालत की अवमानना के कई केसों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल ने अब सत्र न्यायाधीश ए वी हिरपारा के फैसले को भी भाजपा का फैसला बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'वसावा को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। वह आदिवासी समाज के बहुत बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। वह आदिवासी मुद्दों पर आवाज उठाते हैं और आप के विधायक हैं। कई बार वह जेल जाल चुके हैं। ईडी पार्टी आदिवासी समाज का पैसा उन पर खर्च नहीं करती है इसके खिलाफ उन्होंने कई बार आवाज उठाई और पैसा चुराने से रोका है। जब ईडी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आज ईडी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में साजिश करके, झूठा केस करके सात साल की सजा सुना दी।'

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केजरीवाल ने आगे कहा, 'ईडी पार्टी को पता था कि जब तक चैतर वसावा हैं वह इस इलाके में जीत नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने साजिश रची कि उन्हें सात साल की सजा सुना दो। इस तरह से चैतर वसावा को हटाना चाहते हैं। मैं ईडी पार्टी को बताना चाहता हूं कि गुजरात में इसको लेकर बहुत रोष है, गुजरात की जनता जवाब देगी।' अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कहीं उसमें भाजपा के खिलाफ तो उनका आक्रोश था ही पर जाने-अनजाने उन्होंने इसे भाजपा का फैसला बताकर अदालत पर भी अविश्वास जाहिर कर दिया।

जब अदालत ने उन्हें किया था आरोप मुक्त

सरकार के दबाव में किसी पर झूठा मुकदमा भले ही हो जाए पर दोष सिद्धि और सजा का फैसला तो जज सभी तथ्यों और सबूतों की जांच-पड़ताल के बाद करते हैं। जैसा कि खुद उनके मामले में हो चुका है। कथित शराब घोटाले में जब अदालत ने उनके और सिसोदिया समेत 23 के खिलाफ आरोप खारिज किए तो उन्होंने इसे न्याय की जीत और झूठे मुकदमों की हार बताया था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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