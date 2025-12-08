गोवा हादसे के बाद दिल्ली में टेरेस रेस्टोरेंट को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग

संक्षेप: गोवां हादसे को लेकर दिल्ली में टैरेस रेस्तरां और खान-पान के प्रतिष्ठानों पर दिल्ली नगर निगम के कई पार्षदों ने निगम प्रशासन पर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए।

गोवां हादसे को लेकर दिल्ली में टैरेस रेस्तरां और खान-पान के प्रतिष्ठानों पर दिल्ली नगर निगम के कई पार्षदों ने निगम प्रशासन पर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इस संबंध में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता और आदर्श नगर से पार्षद मुकेश गोयल ने सोमवार को बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में निगम के विभिन्न जोन में इस साल 31 मार्च के बाद कई रेस्तरां और खान-पान प्रतिष्ठानों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसे लेकर निगम प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा, दिल्ली में छत पर चल रहे टैरेस रेस्तरां, भोजनालयों की नियमों को लेकर जांच होनी चाहिए। बीते सप्ताह शनिवार को गोवा में छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां में आग लगने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दीं। मैंने निगम के समक्ष छत पर मौजूद टैरेस रेस्तरां की संख्या का सवाल पूछा। जिसका जवाब मिला कि दिल्ली में ओपन टैरेस रेस्तरां की संख्या कुल 63 है। मुकेश गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नियमानुसार ओपन टैरेस रेस्तरां में सिर्फ खाना परोसा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में अवैध तरीके से यहां पर शराब परोसते हुए बार चलाए जा रहे हैं। शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिण जोन में 31 मार्च के बाद स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ।

इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सभी रेस्तरां और भोजनालयों पर नियमित तरीके से निगरानी की जाती है। उनके स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की जांच लगातार की जाती है। लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर उन्हें लाइसेंस के नवीनीकरण करने के तुरंत निर्देश दिए जाते हैं।