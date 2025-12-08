Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
After Goa Accident Delhi Terrace Restaurant Under Investigation
गोवा हादसे के बाद दिल्ली में टेरेस रेस्टोरेंट को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग

गोवां हादसे को लेकर दिल्ली में टैरेस रेस्तरां और खान-पान के प्रतिष्ठानों पर दिल्ली नगर निगम के कई पार्षदों ने निगम प्रशासन पर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए।

Dec 08, 2025 10:55 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानव
गोवां हादसे को लेकर दिल्ली में टैरेस रेस्तरां और खान-पान के प्रतिष्ठानों पर दिल्ली नगर निगम के कई पार्षदों ने निगम प्रशासन पर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इस संबंध में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता और आदर्श नगर से पार्षद मुकेश गोयल ने सोमवार को बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में निगम के विभिन्न जोन में इस साल 31 मार्च के बाद कई रेस्तरां और खान-पान प्रतिष्ठानों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसे लेकर निगम प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है।

उन्होंने कहा, दिल्ली में छत पर चल रहे टैरेस रेस्तरां, भोजनालयों की नियमों को लेकर जांच होनी चाहिए। बीते सप्ताह शनिवार को गोवा में छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां में आग लगने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दीं। मैंने निगम के समक्ष छत पर मौजूद टैरेस रेस्तरां की संख्या का सवाल पूछा। जिसका जवाब मिला कि दिल्ली में ओपन टैरेस रेस्तरां की संख्या कुल 63 है। मुकेश गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नियमानुसार ओपन टैरेस रेस्तरां में सिर्फ खाना परोसा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में अवैध तरीके से यहां पर शराब परोसते हुए बार चलाए जा रहे हैं। शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिण जोन में 31 मार्च के बाद स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ।

इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सभी रेस्तरां और भोजनालयों पर नियमित तरीके से निगरानी की जाती है। उनके स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की जांच लगातार की जाती है। लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर उन्हें लाइसेंस के नवीनीकरण करने के तुरंत निर्देश दिए जाते हैं।

साफ सफाई की कमी पर भोजनालयों को नोटिस

दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर स्थित भोजनालयों, रेस्तरां में साफ सफाई की कमी मिलने पर दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। इन खाने के प्रतिष्ठानों को इस खराब व्यवस्था के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसे संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि कई भोजनालयों, रेस्तरां को उनके प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की कमी की वजह से नोटिस जारी किए। इसके लिए सभी जोन में निगम के कर्मचारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें इन प्रतिष्ठानों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। इस लाइसेंस में कमी मिलने पर भी निगम कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सिविल लाइंस जोन के अलीपुर, दक्षिणी जोन समेत अन्य जोन में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

