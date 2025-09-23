After Delhi seven people in Ghaziabad also suffered vomiting and dizziness after eating Kuttu Atta दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी तबीयत, सात लोगों को उल्टी, चक्कर, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी तबीयत, सात लोगों को उल्टी, चक्कर

गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी में पहले नवरात्र पर कुट्टु के आटे से बने पकवान खाने के बाद चार परिवार के सात लोग बीमार हो गए। मंगलवार सुबह इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 23 Sep 2025 09:50 PM
गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी में पहले नवरात्र पर कुट्टु के आटे से बने पकवान खाने के बाद चार परिवार के सात लोग बीमार हो गए। मंगलवार सुबह इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई। खाद्य और रसद विभाग के अधिकारियों ने दुकान पर रखे आटे के नमूने लेकर कुट्टू का आटा जब्त किया है। जवाहर नगर कॉलोनी निवासी प्रमोद शर्मा और पड़ोस में रहने वाले तीन परिवार के लोगों ने पहले नवरात्र पर सोमवार को व्रत रखा था। व्रत के खोलने के लिए पड़ोस में स्थित परचून की दुकान से कुट्टू का आटा खरीद कर लाए थे। लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाए थे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी, बेटी शैली, बेटा प्रतीक, पड़ोसी राजू, उनकी पत्नी ममता, बेटा लक्की और पड़ोसी सन्नी की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोग को उल्टी, चक्कर आने, सिर दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद परिजनों ने पीड़ितों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।डॉक्टर ने दोपहर करीब 12 बजे पीड़ितों के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। डॉक्टरों ने मामले की शिकायत अधिकारियों को दी। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से छह लोगों के बीमार होने की सूचना पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी में पता चला कि लोगों ने पास की दुकान से आटा खरीदा था। टीम के साथ दुकान से कुटटू के आटे के नमूने भरकर जांच को भेजे जा रहे हैं। 250 ग्राम के 95 पैकेट जब्त भी किए हैं। भरे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नामी कंपनी की पैकिंग में बेचा जा रहा 125 लीटर घी जब्त

वैशाली सेक्टर 2 स्थित दो स्टोर से मंगलवार रात नामी कंपनी की पैकिंग में बेची जा रहे घी को जब्त किया गया है। इस दौरान खाद्य एवं रसद विभाग ने घी के चार नमूने भी लिए हैं। कंपनी की ओर से विभाग और पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी कंपनी के नाम से पैकिंग कर मिलावटी घी बेचा जा रहा है। मंगलवार शाम कंपनी के अधिकारी, पुलिस और विभाग के अधिकारियों के साथ वैशाली सेक्टर 2 स्थित लक्ष्मी स्टोर और मिनी लक्ष्मी स्टोर पहुंचे। जिला अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि यहां से अलग-अलग मात्रा की पैकिंग में रखे हुए 125 लीटर घी को जब्त किया। साथ ही चार अलग-अलग पैकिंग के नमूने भी लिए। अधिकारियों के मुताबिक दोनों स्टोर दो भाइयों के हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर घी की सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी की जा रही है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शुरू हो गया मिलावट का खेल

नवरात्र शुरू होते ही खाद्य सामग्री में मिलावट‌ का खेल शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारी नमूने भरकर जांच के लिए भेजने के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। यही कारण है कि लोनी में कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बीमार हो गए। पूर्व में भी ऐसे मामले हो चुके हैं। बावजूद इसके समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए जाते।