Hindi Newsएनसीआर NewsAfter Delhi Car attack Explosive Found In Faridabad News Is False Said Police
दिल्ली कार धमाके के बाद फरीदाबाद में फिर मिला विस्फोटक? पुलिस ने बताया सच

दिल्ली कार धमाके के बाद फरीदाबाद में फिर मिला विस्फोटक? पुलिस ने बताया सच

संक्षेप: फरीदाबाद में आज एक और जगह पर विस्फोटक मिलने की खबरों का हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने खंडन किया है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फरीदाबाद में दिवाली की पटाखे पकड़े गए हैं। ये कोई विस्फोटक की बरामदगी नहीं है।

Tue, 11 Nov 2025 09:30 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरीदाबाद में आज एक और जगह पर विस्फोटक मिलने की खबरों का हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने खंडन किया है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फरीदाबाद में दिवाली की पटाखे पकड़े गए हैं। ये कोई विस्फोटक की बरामदगी नहीं है। हरियाणा में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर है अफवाह न फैलाएं, न ही इस पर विश्वास करें। दरअसल खबरें चल रही थी कि सेक्टर-56 इलाके में क्राइम ब्रांच ने लगभग 50 से 60 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद बरामद की है अैर दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, पुलिस ने इस बात का खंडन किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरीदाबाद पुलिस ने दोबारा विस्फोटक मिलने की खबर का खंडन किया और कहा कि मीडिया में एक भ्रामक खबर प्रकाशित हो रही है कि सेक्टर-56 फरीदाबाद क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री मिली है। इस बारे सूचित किया जाता है कि यह सामग्री शादी में चलने वाले पटाखे व उसका रॉ मैटेरियल है। इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है और फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है कृपया भ्रामक प्रचार ना करें।

हरियाणा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस

10 नवंबर को फरीदाबाद के धोज इलाके में एक किराये के कमरे से 2900 किलो से अधिक विस्फोटक मिला था। करीब 50 बैगों में यह भरा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह हरियाणा नंबर (एचआर 26-सीई 7674) की है। यह कार गुरुग्राम आरटीओ में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूछताछ में उसने बताया कि डेढ़ साल पहले उसने यह कार आगे बेच दी थी। फिलहाल पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले रखा है। ब्लास्ट के बाद हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में हाईअलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टिया कैंसिल कर दी गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा गया है कि जिले से बाहर जाने से पहले परमिशन जरूर लें।

डीजीपी बोले, कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो सूचित करें

अधिक जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली की घटना को लेकर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो डायल 112 पर सूचित करें। सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में मौजूद हैं। इंटर-स्टेट बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल और धर्मशाला की भी चेकिंग की जा रही है। एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
