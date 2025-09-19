केजरीवाल की सीट पर काटे गए थे वोट, ECI का कुछ बताने से इनकार; RTI दिखा AAP

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 'आप' समर्थक वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाने वाली 'आप' ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आरटीआई आवेदन के तहत पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि किस अफसर ने क्या जांच की और क्या कार्रवाई की?

आप के दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर उन पर निशाना साधा और आरटीआई में दिए गए जवाबों को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तब की मुख्यमंत्री आतिशी ने 9 जनवरी 2025 को वोट चोरी के सुबूतों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित शिकायत भेजी।

उन्होंने कहा कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली में झूठे नाम से, फर्जीवाड़ा करके वोट काटने की 6166 एप्लीकेशन डालने वालों की जांच और आपराधिक कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि आरटीआई में पूछा गया था कि शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई तो इसके जवाब में बताया गया कि यह व्यक्तिगत सूचना है जिसका खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है। दूसरा सवाल था कि शिकायत पर कौन सा अफसर कार्यवाही कर रहा है? भारद्वाज ने कहा कि इसके जवाब में भी यही कहा गया है कि यह व्यक्तिगत सूचना है जिसका खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है। एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं, इसको लेकर जानकारी नहीं होने की बात कही गई है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नई दिल्ली सीट पर पिछले चुनाव के बाद पहले ही 42 हजार वोट काटे जा चुके थे और इसके बाद साढ़े छह हजार वोट काटने के लिए आवेदन दिए गए थे। जिन लोगों के नाम से आवेदन दिए गए थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फर्जीवाड़ा करके वोट काटने के आवेदन दिए गए थे। आतिशी ने 7 पन्नों का लेटर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर जांच और आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी लेटर लिखा था और नई दिल्ली सीट पर चल रही फर्जीवाड़े की बात विस्तार से बताई थी। आतिशी ने दोबारा लेटर लिखा।