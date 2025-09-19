मैं मुसलमान हूं लेकिन फिर भी…; दिल्ली में iPhone 17 खरीदने वाले शख्स ने क्या कहा?

आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह से एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से इस फोन को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं।

आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह से एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से इस फोन को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस फोन की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक इसका कॉस्मिक ऑरेंज वाला वेरिएंट है जो आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स में उपलब्ध है। कई लोग इस कलर की तुलवा भगवा से भी कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के एक शख्स का बयान सामने आया है जिसमें उसका कहना है कि वह मुस्लिम है लेकिन फिर भी उसे ये कलर बहुत पसंद आया।

पीटीआई से बात करते हुए दिल्ली में आईफोन 17 सीरीज का फोन खरीदने के बाद एक शख्स ने कहा, मैं संगम विहार से हूं और मैं सुबह से लाइन में था। इस रंग का आईफोन खरीदने पर काफी खुश हूं। भारत में यह भगवा रंग का फोन बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है।

उन्होंने आगे कहा, इस बार यह रंग ज़्यादा लोकप्रिय होगा क्योंकि भारत में यह केसरिया रंग है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है। मुंबई के एक अन्य खरीदार, अमन चौहान ने एएनआई को बताया, मैंने iPhone 17 Pro Max खरीदा है, एक 256GB और दूसरा 1TB में। मैं आधी रात से लाइन में इंतजार कर रहा था, और अब मुझे यह मिल गया है। इसमें नए फ़ीचर हैं। नारंगी रंग नया है, और इसकी डिमांड भी है।