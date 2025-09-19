After Buying iphone 17 Series Delhi Man Said Iam Muslim but i Love This Colour मैं मुसलमान हूं लेकिन फिर भी…; दिल्ली में iPhone 17 खरीदने वाले शख्स ने क्या कहा?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAfter Buying iphone 17 Series Delhi Man Said Iam Muslim but i Love This Colour

मैं मुसलमान हूं लेकिन फिर भी…; दिल्ली में iPhone 17 खरीदने वाले शख्स ने क्या कहा?

आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह से एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से इस फोन को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:43 PM
share Share
Follow Us on
मैं मुसलमान हूं लेकिन फिर भी…; दिल्ली में iPhone 17 खरीदने वाले शख्स ने क्या कहा?

आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह से एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से इस फोन को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस फोन की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक इसका कॉस्मिक ऑरेंज वाला वेरिएंट है जो आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स में उपलब्ध है। कई लोग इस कलर की तुलवा भगवा से भी कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के एक शख्स का बयान सामने आया है जिसमें उसका कहना है कि वह मुस्लिम है लेकिन फिर भी उसे ये कलर बहुत पसंद आया।

पीटीआई से बात करते हुए दिल्ली में आईफोन 17 सीरीज का फोन खरीदने के बाद एक शख्स ने कहा, मैं संगम विहार से हूं और मैं सुबह से लाइन में था। इस रंग का आईफोन खरीदने पर काफी खुश हूं। भारत में यह भगवा रंग का फोन बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है।

उन्होंने आगे कहा, इस बार यह रंग ज़्यादा लोकप्रिय होगा क्योंकि भारत में यह केसरिया रंग है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है। मुंबई के एक अन्य खरीदार, अमन चौहान ने एएनआई को बताया, मैंने iPhone 17 Pro Max खरीदा है, एक 256GB और दूसरा 1TB में। मैं आधी रात से लाइन में इंतजार कर रहा था, और अब मुझे यह मिल गया है। इसमें नए फ़ीचर हैं। नारंगी रंग नया है, और इसकी डिमांड भी है।

इससे पहले कॉस्मिक ऑरेंज रंग वाले एप्पल के आईफोन प्रो मैक्स-17 की मांग में भारी उछाल आया देखी गई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया था कि अमेरिका और भारत में कंपनी के आधिकारिक स्टोर पर इस वेरिएंट को लेने के लिए बुकिंग शुरू होने के तीन दिन के भीतर ही ‘यह आउट ऑफ स्टॉक’ हो गया है।