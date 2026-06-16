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शादी पक्की हो गई, फिर टूट गई… गुस्साए लड़के ने घर में घुसकर लड़की और उसकी बहन पर बरसाईं गोलियां

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, आयुष गंगवार, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र से एक युवक द्वारा घर में घुसकर दो सगी बहनों पर गोलियां बरसाने का मामला सामने आया है। लड़के द्वारा हत्या की कोशिश करने की वजह, रिश्ता टूटना बताया जा रहा है।

शादी पक्की हो गई, फिर टूट गई… गुस्साए लड़के ने घर में घुसकर लड़की और उसकी बहन पर बरसाईं गोलियां

गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे एक युवक ने घर में घुसकर दो सगी बहनों पर गोलियां बरसा दीं। वारदात के समय दोनों युवतियां घर पर अकेली थीं। आरोपी खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और चार राउंड फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल दोनों बहनों को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घर में घुसकर लड़की और उसकी बहन पर बरसाईं गोलियां

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान पुराने बसअड्डा निवासी जोनी पुत्र प्रेमचंद के रूप में हुई है। वारदात के समय दोनों युवती घर पर अकेली थीं। जोनी ने घर की बराबर वाली खिड़की तोड़ी और अंदर घुसकर फायरिंग कर दी। हमले में 20 वर्षीय खुशी के पेट में दो गोलियां और उसकी बहन निधि के जबड़े में एक गोली लगी है। शोर सुनकर पड़ोसियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया।

रिश्ता तय हुआ, लेकिन फिर टूट गया; गुस्साए लड़के ने किया कांड

जांच में सामने आया है कि करीब डेढ़ साल पहले खुशी का रिश्ता जोनी के साथ तय हुआ था, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे थे। करीब तीन माह पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था। बाद में समझौता कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया।इसी के विवाद में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

मुकदमा दर्ज; निधि खतरे से बाहर, खुशी की हालत स्थिर

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि जोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। निधि की हालत खतरे से बाहर है, जबकि खुशी की हालत स्थिर है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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