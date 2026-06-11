पुलिस को देख तीसरी मंजिल से कूदी विदेशी महिला, हुई मौत; इस गोरखधंधे को अंजाम दे रही थी मृतक
पुलिस ने बताया कि मृतक अफ्रीकी महिला का संदिग्ध ड्रग बनाने के काम से जुड़े होने का शक है। इस दौरान उसके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड (ANS) की छापेमारी के दौरान, एक अफ़्रीकी महिला ने अपने फ्लैट की तीसरी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन के दौरान पुलिस को उस जगह पर मेथामफेटामाइन बनाने और कच्चा माल रखने की एक संदिग्ध जगह भी मिली, जिसका इस्तेमाल खुफिया कमरे की तरह किया जा रहा था।
पुलिस को इस जगह का पता उस वक्त चला, जब उसने बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज NDPS मामले की जांच को आगे बढ़ाया। इसके अलावा पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, ड्रग्स और कीमती सामान ज़ब्त किया है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और FSL कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि ANS की एक टीम NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार फ्रैंक डेशमंड नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीम स्वरूप नगर की एक इमारत में पहुंची, जहां उन्होंने रोमियो उर्फ स्काई नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके फ़्लैट की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से लगभग 30 ग्राम MDMA और 1.5 ग्राम हेरोइन मिली।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर अलग-अलग फ्लैट में दो अफ़्रीकी नागरिक रह रहे थे। इसी दौरान जब पुलिस ऊपर के फ्लैट में रहने वाली स्टेला पायस नाम की अफ्रीकी महिला के फ़्लैट की बालकनी तक पहुंची तो वह वहां से कूद गई। इसके बाद उसे बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं इसी बिल्डिंग के ए्क अन्य फ्लैट पर धावा बोलते हुए पुलिस ने मार्टिन एरन नाम के एक अफ़्रीकी नागरिक को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस को उसके पास से मिली एक ऐसी चाबी भी मिली, जिसका इस्तेमाल स्टेला के फ्लैट के अंदर मौजूद एक बंद कमरे को खोलने के लिए जा रहा था। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में केमिकल, लैब का कांच का सामान, बीकर, पाइप, वज़न करने वाली मशीनें और संदिग्ध कच्चे माल से भरे बोरे मिले।
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इस कमरे का इस्तेमाल मेथामफेटामाइन बनाने और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को रखने के लिए किया जा रहा था। NDPS मामले में आगे की जांच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड कर रहा है, जबकि महिला की मौत की जांच स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन करेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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