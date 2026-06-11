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पुलिस को देख तीसरी मंजिल से कूदी विदेशी महिला, हुई मौत; इस गोरखधंधे को अंजाम दे रही थी मृतक

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि मृतक अफ्रीकी महिला का संदिग्ध ड्रग बनाने के काम से जुड़े होने का शक है। इस दौरान उसके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस को देख तीसरी मंजिल से कूदी विदेशी महिला, हुई मौत; इस गोरखधंधे को अंजाम दे रही थी मृतक

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड (ANS) की छापेमारी के दौरान, एक अफ़्रीकी महिला ने अपने फ्लैट की तीसरी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन के दौरान पुलिस को उस जगह पर मेथामफेटामाइन बनाने और कच्चा माल रखने की एक संदिग्ध जगह भी मिली, जिसका इस्तेमाल खुफिया कमरे की तरह किया जा रहा था।

पुलिस को इस जगह का पता उस वक्त चला, जब उसने बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज NDPS मामले की जांच को आगे बढ़ाया। इसके अलावा पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, ड्रग्स और कीमती सामान ज़ब्त किया है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और FSL कर रहे हैं।

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पुलिस ने बताया कि ANS की एक टीम NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार फ्रैंक डेशमंड नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीम स्वरूप नगर की एक इमारत में पहुंची, जहां उन्होंने रोमियो उर्फ स्काई नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके फ़्लैट की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से लगभग 30 ग्राम MDMA और 1.5 ग्राम हेरोइन मिली।

ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर अलग-अलग फ्लैट में दो अफ़्रीकी नागरिक रह रहे थे। इसी दौरान जब पुलिस ऊपर के फ्लैट में रहने वाली स्टेला पायस नाम की अफ्रीकी महिला के फ़्लैट की बालकनी तक पहुंची तो वह वहां से कूद गई। इसके बाद उसे बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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वहीं इसी बिल्डिंग के ए्क अन्य फ्लैट पर धावा बोलते हुए पुलिस ने मार्टिन एरन नाम के एक अफ़्रीकी नागरिक को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस को उसके पास से मिली एक ऐसी चाबी भी मिली, जिसका इस्तेमाल स्टेला के फ्लैट के अंदर मौजूद एक बंद कमरे को खोलने के लिए जा रहा था। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में केमिकल, लैब का कांच का सामान, बीकर, पाइप, वज़न करने वाली मशीनें और संदिग्ध कच्चे माल से भरे बोरे मिले।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इस कमरे का इस्तेमाल मेथामफेटामाइन बनाने और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को रखने के लिए किया जा रहा था। NDPS मामले में आगे की जांच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड कर रहा है, जबकि महिला की मौत की जांच स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन करेगा।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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