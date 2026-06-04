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मौत भी न कर सकी जुदा; दिल्ली अग्निकांड में एक-दूसरे की बाहों में मृत मिला अफ्रीकी कपल, बच्चे की चाह में आया था भारत

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को घटना के कुछ ही घंटों बाद ही बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि होटल के फरार मैनेजर की तलाश जारी है। गुरुवार शाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने होटल के मालिक को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

मौत भी न कर सकी जुदा; दिल्ली अग्निकांड में एक-दूसरे की बाहों में मृत मिला अफ्रीकी कपल, बच्चे की चाह में आया था भारत

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले 21 लोगों में एक अफ्रीकी कपल ऐसा भी था, जिनके प्यार की मिसाल बचाव दल के सदस्य दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोग आमतौर पर साथ जीने मरने की केवल बातें करते हैं, लेकिन इस अफ्रीकी कपल ने तो इस बात को पूरी तरह सच भी कर दिखाया। दरअसल हौज रानी इलाके के 'फ्लरिश स्टे B&B' होटल में लगी भीषण आग में जब धुएं और लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया, तो इस कपल ने एक-दूसरे की बाहों में आखिरी सांस ली।

रेस्क्यू टीम को जब इमारत के ग्राउंड फ्लोर में स्थित एक बाथरूम में इन दोनों का शव मिला तो उस वक्त भी वे एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे और एक-दूसरे से लिपटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि घने धुएं और आग की तेज लपटों से बचने के लिए इस कपल ने वहां खुद को बंद कर लिया था, और फिर दम घुटने की वजह से वहीं उनकी मौत हो गई। इस कपल को जानने वाले लोगों ने बताया कि यह कपल दो से तीन होने के लिए भारत आया था और इस होटल में रुकते हुए पास के ही एक अस्पताल में फर्टिलिटी का इलाज करवा रहा था।

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'जो दिखा उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकता'

मैक्स स्मार्ट अस्पताल के ड्यूटी इन-चार्ज और रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले वसीम राजा ने कपल के आखिरी पलों के मंजर को बयां किया और वहां नजर आए दृश्य को 'ताजमहल' से भी बड़ी प्यार की मिसाल बताया। वसीम ने कहा कि 'वहां पहुंचने के बाद हमने किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर जो कुछ देखा, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मैंने अपने करियर में कई शव देखे, लेकिन वहां जो दिखा, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती।'

पति के कंधों पर टिका हुआ था महिला का सिर

वसीम ने बताया कि, 'अंदर महिला टॉयलेट सीट पर बैठी हुई थी, जबकि उसका पति उसके बगल में रखी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन दोनों ने एक-दूसरे को थामे रखा था। उनकी बाहें एक-दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई थीं और महिला का सिर उसके पति के कंधे पर टिका हुआ था।'

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जहरीले धुएं के कारण हुई मौत

राजा ने बताया कि इसके बाद बचाव दल ने तुरंत उनकी नब्ज जांची और सीपीआर देते हुए उन्हें होश में लाने और उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहरीले धुएं के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी। मौत के आखिरी पलों में भी उन्होंने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।

'एक-दूसरे की बाहों में किया मौत का सामना'

राजा ने आगे कहा, 'जिंदगी के अंतिम पलों में भी, इस जोड़े ने एक-दूसरे की मौजूदगी में ही सुकून तलाशने की कोशिश की। वहीं जब मौत करीब आ रही थी, तब भी उन्होंने एक-दूसरे की बाहों में, साथ मिलकर उसका सामना करने का फैसला किया। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा के लिए मेरे मन में बस चुका है।' बचाव दल के सदस्यों का कहना है कि मौत के बाद भी उन दोनों के बीच का गहरा रिश्ता साफ दिखाई दे रहा था।

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दो से तीन होने की उम्मीद लेकर आए थे भारत

इस कपल को जानने वाले स्थानीय कैब ड्राइवर इकरार ने बताया कि इलाके के कई ड्राइवर इस जोड़े को जानते थे, क्योंकि वे इलाज के लिए अक्सर पास के अस्पताल आते-जाते रहते थे। इकरार के अनुसार 'यह अफ्रीकी कपल पास के ही एक अस्पताल में IVF यानी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहा था और इलाज के सिलसिले में अक्सर अस्पताल आता-जाता रहता था।' कैब ड्राइवर ने भावुक होते हुए कहा, 'वे यहां एक परिवार शुरू करने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां उनका सफर इस तरह खत्म हो जाएगा।'

बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई इस घटना के दौरान 5 मंजिला होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत की छत से बाहर निकलने का रास्ता बंद था और कई कमरों में खाना पकाने वाले हीटर इस्तेमाल किए जा रहे थे। साथ ही पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि होटल के संचालन में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, क्योंकि होटल मालिक को सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन वह यहां पर लगभग 25 कमरे होटल के रूप में चला रहा था।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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