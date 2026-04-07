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लोकेश-विकास के फोन में मिले अफगानी नंबर? 'खवातीन' विंग के जरिये देश में दहशत फैलाने का था प्लान

Apr 07, 2026 12:44 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News : देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार लोकेश उर्फ पपला और विकास गहलावत उर्फ रौनक पर अफगानिस्तान के कई माेबाइल नंबरों से जुड़े होने का शक है। 

लोकेश-विकास के फोन में मिले अफगानी नंबर? 'खवातीन' विंग के जरिये देश में दहशत फैलाने का था प्लान

Noida News : देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार लोकेश उर्फ पपला और विकास गहलावत उर्फ रौनक पर अफगानिस्तान के कई माेबाइल नंबरों से जुड़े होने का शक है। एटीएस की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी साकिब भी अफगानिस्तान के कई मोबाइल नंबरों से जुड़ा था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल ऐप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे।

लोकेश और विकास समेत अन्य आरोपी दो अप्रैल यानी बीते गुरुवार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इससे पहले ही एटीएस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस ने जिन आरोपियों को दबोचा उनमें नोएडा के छपरौला गांव के गली नंबर दो में रहने वाले विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला उर्फ बाबू उर्फ संजू शामिल हैं।

सोशल मीडिया के जरिये विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे दोनों युवक

जांच में सामने आया है कि जिले के दोनों युवक सोशल मीडिया के जरिये विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। देश में दहशत फैलाने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। खास तौर पर रेलवे सिग्नल बॉक्स, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाने की योजना थी। वहीं, विकास और लोकेश अफगानिस्तान के कई नंबरों से संपर्क में थे। ये नंबर किसके थे, एजेंसियों ने इसका ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है।

महिलाओं के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने का इनपुट

इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्से में कई महिलाओं के भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने का इनपुट एजेंसियों को मिला है। कुछ समय पहले एजेंसियों को आतंकी नेटवर्क से पता चला था कि पाकिस्तानी हैंडलर 'खवातीन' नाम का ग्रुप बनाना चाहते थे। इनमें युवाओं को स्नाइपर राइफल और आईईडी की ट्रेनिंग देना चाहते थे। जांच में खवातीन नामक एक महिला विंग का भी खुलासा हुआ है।

महिला कैडरों को प्रशिक्षित किया जा रहा

हैदराबाद से गिरफ्तार की गई आरोपियों में से एक सईदा बेगम पर पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर में गुर्गों से संपर्क बनाए रखने और नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती में सहायता करने का संदेह था। माना जा रहा है कि महिला कैडरों को कट्टरपंथ, प्रचार और भर्ती गतिविधियों में सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि नए सदस्यों की भर्ती करने और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए महिलाओं की अलग से भर्ती की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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