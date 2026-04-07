लोकेश-विकास के फोन में मिले अफगानी नंबर? 'खवातीन' विंग के जरिये देश में दहशत फैलाने का था प्लान

Noida News : देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार लोकेश उर्फ पपला और विकास गहलावत उर्फ रौनक पर अफगानिस्तान के कई माेबाइल नंबरों से जुड़े होने का शक है।

Noida News : देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार लोकेश उर्फ पपला और विकास गहलावत उर्फ रौनक पर अफगानिस्तान के कई माेबाइल नंबरों से जुड़े होने का शक है। एटीएस की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी साकिब भी अफगानिस्तान के कई मोबाइल नंबरों से जुड़ा था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल ऐप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे।

लोकेश और विकास समेत अन्य आरोपी दो अप्रैल यानी बीते गुरुवार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इससे पहले ही एटीएस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस ने जिन आरोपियों को दबोचा उनमें नोएडा के छपरौला गांव के गली नंबर दो में रहने वाले विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला उर्फ बाबू उर्फ संजू शामिल हैं।

सोशल मीडिया के जरिये विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे दोनों युवक जांच में सामने आया है कि जिले के दोनों युवक सोशल मीडिया के जरिये विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। देश में दहशत फैलाने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। खास तौर पर रेलवे सिग्नल बॉक्स, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाने की योजना थी। वहीं, विकास और लोकेश अफगानिस्तान के कई नंबरों से संपर्क में थे। ये नंबर किसके थे, एजेंसियों ने इसका ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है।

महिलाओं के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने का इनपुट इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्से में कई महिलाओं के भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने का इनपुट एजेंसियों को मिला है। कुछ समय पहले एजेंसियों को आतंकी नेटवर्क से पता चला था कि पाकिस्तानी हैंडलर 'खवातीन' नाम का ग्रुप बनाना चाहते थे। इनमें युवाओं को स्नाइपर राइफल और आईईडी की ट्रेनिंग देना चाहते थे। जांच में खवातीन नामक एक महिला विंग का भी खुलासा हुआ है।