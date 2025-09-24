Afghan Teen Miraculous Survival After Stowing Away in Plane Wheel Well to Delhi विमान के पहिए के ऊपर कैसे जिंदा बच गया अफगान लड़का, दुनिया हैरान; पूरी कहानी समझिए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsAfghan Teen Miraculous Survival After Stowing Away in Plane Wheel Well to Delhi

विमान के पहिए के ऊपर कैसे जिंदा बच गया अफगान लड़का, दुनिया हैरान; पूरी कहानी समझिए

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 13 साल का अफगान लड़का नंगे पैर भटकता मिला, जो काबुल से उड़ान के लैंडिंग गियर में छिपकर आया था, जिसने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 24 Sep 2025 09:15 AM
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम न लगे। एक नंगे पैर अफगान लड़का, कुर्ता-पाजामा पहने, धूल भरी हालत में टैक्सीवे पर भटकता नजर आया। पास ही खड़ी कम एयर की काबुल से आई फ्लाइट RQ-4401 के पास ये नजारा देखते ही अलार्म बज उठा। क्या ये कोई सुरक्षा खतरा था? आखिर ये लड़का आया कहां से? जल्द ही पता चला कि ये 13 साल का फेजल नाम का लड़का था, जिसने मौत के मुंह से खेलते हुए प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर 90 मिनट की खतरनाक उड़ान पूरी की। इस घटना ने दुनियाभर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। आखिर ये लड़का जिंदा कैसे बचा? आइए समझते हैं।

लड़के को देखकर हर कोई रह गया हैरान

सुबह करीब 10:20 बजे काबुल से दिल्ली पहुंची कम एयर की फ्लाइट उतरी ही थी कि 20 मिनट बाद एयरलाइन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक लड़के को नंगे पैर टहलते देखा। उसके कपड़े गंदे, पैरों पर छाले और जेब में बस कुछ दवाइयां। ये देखकर सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को तुरंत अलर्ट किया गया। लड़के को एराइवल डिपोर्टी रूम में ले जाया गया। चूंकि वो न इंग्लिश बोलता था न हिंदी, तो प्लेन के अफगान क्रू मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की। पता चला, कुंदुज का रहने वाला ये लड़का काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे-पीछे घुसा और सेंट्रल लैंडिंग गियर कम्पार्टमेंट में चढ़ गया।

ठंड, गर्मी और ऑक्सीजन की कमी में भी बचा जिंदा

पूछताछ में फेजल ने बताया कि टेकऑफ के दौरान टायरों की गर्मी से उसके जूते पिघल गए। ऊंचाई पर पहुंचते ही ठंड ने कमर तोड़ दी, लेकिन उसने फेरान और जैकेट से खुद को लपेट लिया। उसने कहा कि शायद टायरों की बची गर्मी ने जान बचाई। 30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिना प्रेशराइज्ड केबिन, बिना ऑक्सीजन के ये सफर ज्यादातर लोगों के लिए काल बन जाता है। सिक्योरिटी चेक में लैंडिंग गियर बे में उसका छोटा लाल ब्लूटूथ स्पीकर भी मिला। इमिग्रेशन, BCAS, IB, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स तक की टीम ने मिलकर जांच की। अफगान अथॉरिटीज से वेरिफिकेशन के बाद शाम 4 बजे उसी फ्लाइट RQ-4402 पर पैसेंजर सीट देकर वापस भेज दिया गया।

पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

एविएशन एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि फेजल कैसे बच गया। पूर्व पायलट शरत पैनिकर कहते हैं, 'लैंडिंग गियर एरिया में स्पेस तो है – फायर बॉटल्स और हाइड्रॉलिक सिस्टम्स के बीच – लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर तापमान माइनस 50 डिग्री तक गिर जाता है।' दुनिया में ऐसे 128 केसेज में 75% मौत हो जाती है। जनवरी 2024 में जेटब्लू फ्लाइट के गियर में दो आदमियों की लाश मिली। दिसंबर 2023 में अल्जीरियाई लड़का पेरिस पहुंचा तो हाइपोथर्मिया से जूझ रहा था। 2021 में ग्वाटेमाला का एक शख्स मियामी फ्लाइट से बच गया, लेकिन ये अपवाद हैं। फेजल का केस जिज्ञासा से प्रेरित था – वो ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से दिल्ली आ गया। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर सवाल उठे हैं, लेकिन ये कहानी साबित करती है कि कभी-कभी किस्मत आखिरी हथियार बन जाती है।