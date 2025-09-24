विमान के पहिए के ऊपर कैसे जिंदा बच गया अफगान लड़का, दुनिया हैरान; पूरी कहानी समझिए

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 13 साल का अफगान लड़का नंगे पैर भटकता मिला, जो काबुल से उड़ान के लैंडिंग गियर में छिपकर आया था, जिसने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम न लगे। एक नंगे पैर अफगान लड़का, कुर्ता-पाजामा पहने, धूल भरी हालत में टैक्सीवे पर भटकता नजर आया। पास ही खड़ी कम एयर की काबुल से आई फ्लाइट RQ-4401 के पास ये नजारा देखते ही अलार्म बज उठा। क्या ये कोई सुरक्षा खतरा था? आखिर ये लड़का आया कहां से? जल्द ही पता चला कि ये 13 साल का फेजल नाम का लड़का था, जिसने मौत के मुंह से खेलते हुए प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर 90 मिनट की खतरनाक उड़ान पूरी की। इस घटना ने दुनियाभर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। आखिर ये लड़का जिंदा कैसे बचा? आइए समझते हैं।

लड़के को देखकर हर कोई रह गया हैरान सुबह करीब 10:20 बजे काबुल से दिल्ली पहुंची कम एयर की फ्लाइट उतरी ही थी कि 20 मिनट बाद एयरलाइन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक लड़के को नंगे पैर टहलते देखा। उसके कपड़े गंदे, पैरों पर छाले और जेब में बस कुछ दवाइयां। ये देखकर सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को तुरंत अलर्ट किया गया। लड़के को एराइवल डिपोर्टी रूम में ले जाया गया। चूंकि वो न इंग्लिश बोलता था न हिंदी, तो प्लेन के अफगान क्रू मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की। पता चला, कुंदुज का रहने वाला ये लड़का काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे-पीछे घुसा और सेंट्रल लैंडिंग गियर कम्पार्टमेंट में चढ़ गया।

ठंड, गर्मी और ऑक्सीजन की कमी में भी बचा जिंदा पूछताछ में फेजल ने बताया कि टेकऑफ के दौरान टायरों की गर्मी से उसके जूते पिघल गए। ऊंचाई पर पहुंचते ही ठंड ने कमर तोड़ दी, लेकिन उसने फेरान और जैकेट से खुद को लपेट लिया। उसने कहा कि शायद टायरों की बची गर्मी ने जान बचाई। 30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिना प्रेशराइज्ड केबिन, बिना ऑक्सीजन के ये सफर ज्यादातर लोगों के लिए काल बन जाता है। सिक्योरिटी चेक में लैंडिंग गियर बे में उसका छोटा लाल ब्लूटूथ स्पीकर भी मिला। इमिग्रेशन, BCAS, IB, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स तक की टीम ने मिलकर जांच की। अफगान अथॉरिटीज से वेरिफिकेशन के बाद शाम 4 बजे उसी फ्लाइट RQ-4402 पर पैसेंजर सीट देकर वापस भेज दिया गया।