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3 गांव, 230 हेक्टेयर जमीन और एयरोसिटी टाउनशिप; NCR में बसेगा नया सुंदर शहर; एक हफ्ते में होगा यह काम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) राजनगर एक्सटेंशन के तीन गांव की करीब 230 हेक्टेयर जमीन पर एयरोसिटी टाउनशिप बसाई जाएगी। जीडीए द्वारा दो विकल्पों से जमीन खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसे 21 अगस्त को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

Township representative image
टाउनशिप। सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एयरोसिटी टाउनशिप के लिए एक हफ्ते में जमीन चिह्नित कर ली जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल, राजनगर एक्सटेंशन के तीन गांव की करीब 230 हेक्टेयर जमीन पर एयरोसिटी बसाने की योजना है।

इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए जीडीए ने जमीन चिह्नित करने के लिए पूर्व में सर्वे कराया था। इसके बाद किसानों और आम लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे। आपत्तियों के दौरान कई चौंकाने वाली तथ्य सामने आए। किसानों व लोगों ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को एयरोसिटी के लिए चिह्नित किया गया है, उस पर उनका कई सालों से मकान बना हुआ है। साथ ही वहां पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ऐसे में यह सर्वे पूरी तरह कागजी है। किसानों और लोगों की आपत्ति के बाद जीडीए के संपत्ति अनुभाग ने अपने दस्तावेज खंगाले, जिसमें यह जानकारी सही पाई गई।

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इसके बाद जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने दस्तावेजों का सही से आंकलन किया। इसके बाद अब एक हफ्ते के भीतर दोबारा सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में उस चिह्नित जमीन को योजना से बाहर किया जाएगा, जिस पर किसान व लोगों ने आपत्ति लगाई थी। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ ही जमीन खरीदने का प्रस्ताव 21 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस योजना के लिए जीडीए ने दो विकल्पों से जमीन लेना तय किया है। प्राधिकरण मुख्य रूप से किसानों से संपर्क कर लैंड पूलिंग के जरिये योजना में चिह्नित भूमि ले सकता है। इसे ही प्राथमिकता दी जाएगी।

तीन गांव की जमीन ली जाएगी

जीडीए अधिकारी ने बताया कि टाउनशिप के लिए तीन गांवों की जमीन ली जाएगी। इसमें मुख्य रूप से अटौर, मोरटी और मेवला अगरी गांव शामिल हैं। इन गांवों की करीब 230.2232 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसेगी, जिसमें से प्राधिकरण को यहां करीब 200.2515 हेक्टेयर जमीन किसानों से लेनी है। किसानों से जमीन लेने के लिए कीमत भी तय हो चुकी है। इसमें जीडीए अटौर गांव की 108.2604 हेक्टेयर जमीन अर्जित करेगा। जमीन का सर्किल रेट 3,630 प्रति वर्ग मीटर है, जिसे 14,520 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लिया जाएगा। मोरटी गांव की 51.9754 हेक्टेयर जमीन का सर्किल रेट 4,350 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जिसे 17,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेना तय है।

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कंपनियों के दफ्तर बनेंगे

एयरोसिटी टाउनशिप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास बसाई जाएगी। यह पूरी तरह व्यावसायिक टाउनशिप होगी। यहां कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस, होटल, रेस्तरां, मॉल, कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स एकेडमी, गोल्फ कोर्स, दुकान, शोरूम आदि के लिए प्लॉट कांटे जाएंगे।

विवेक मिश्र, सचिव, जीडीए ''राजनगर एक्सटेंशन में एयरोसिटी टाउनशिप की तैयारी चल रही है। इसकी जमीन चिह्नित करने के लिए एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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