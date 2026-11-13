'मैं अपनी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं', वकील के ऐसा कहते ही भड़कीं जज साहिबा; केस ट्रांसफर कर दिया
दिल्ली हाई कोर्ट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक वकील ने कहा कि मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं। वकील के ऐसा कहने पर जज साहिबा भड़क उठीं और उसके इस बर्ताव को लापरवाही भरा और निंदनीय करार दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान इस वकील ने बार-बार कहा कि मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं। ऐसा कहने के बाद वह कोर्ट रूम से बाहर चला गया। कोर्ट ने उसके इस बर्ताव को लापरवाही भरा और निंदनीय करार दिया है। हाई कोर्ट ने वकील के इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वकील को कानून की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, वह न्याय प्रणाली से अपना भरोसा उठने की बात कर रहा है। वह सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश उसे या उसके मुवक्किल को पसंद नहीं आया। यह घटना तब हुई जब जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा एक मामले में आदेश लिखवा रही थीं।
3 नवंबर को जारी एक आदेश में जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि यह वकील अपने मुवक्किल के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है, ताकि ऐसे आदेश हासिल किए जा सकें जो उसे या उसके मुवक्किल को अपने पक्ष में लगते हों। वकील के इस अनुचित व्यवहार से ऐसा लगता है कि आज पारित आदेश को अपने मुवक्किल की नजर में सही ठहराने के लिए वह अब अपने मुवक्किल को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। उसे जज तथा न्यायिक प्रणाली के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उकसा सकता है। अदालत ने कहा कि वकील के ये कदम पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय हैं, जो कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया।
माफी को खारिज कर दिया
जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि अदालत और न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा के लिए उचित होगा कि इस मामले को दूसरी बेंच के पास भेज दिया जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता (मकान मालिक) को दिए गए पूर्व के निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अदालत ने वकील की माफी को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह न तो दिल से मांगी गई थी और न ही सच्ची थी। बल्कि ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ दिखावे के लिए कही गई हो।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
हाई कोर्ट 91 साल के अर्जुन देव भाटिया की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा के एक मामले के तहत उनकी बहू को पीतमपुरा स्थित उनके घर में रहने की अनुमति दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश 23 अक्टूबर को दिया था। इससे पहले बहू को उस किराए के फ्लैट से निकाल दिया गया था, जहां वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रह रही थी। भाटिया पीतमपुरा वाले घर के इकलौते मालिक हैं और वहीं रहते हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या भाटिया अपनी बहू को 27500 रुपए का मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं। ताकि वह उसी किराए के फ्लैट में रहना जारी रख सके या फिर क्या वे उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह दे सकते हैं, जो उसी स्तर की हो। इस पर उनके वकील ने बताया कि भाटिया 27500 रुपए का मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं। साथ ही छह महीने के किराए के बराबर की रकम एडवांस के तौर पर जमा करने को भी राजी हैं।
कोर्ट में रकम जमा करने का निर्देश
हालांकि, बहू के वकील ने दावा किया कि वह किराए के फ्लैट को पहले ही खाली कर चुकी है और उसकी चाबियां मकान मालिक को सौंप चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर भाटिया उसे किराए की रकम दे भी दें, तब भी वह वापस वहां नहीं जाना चाहती। जज ने भाटिया को छह महीने के किराए के बराबर की रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने महिला के पति से कहा कि मकान मालिक का जो भी बकाया किराया है, उसे दो दिनों के भीतर कोर्ट में जमा कर दें।
महिला बार-बार बयान बदल रही थी
कोर्ट ने मकान मालिक को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि किराए के फ्लैट के कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाए, ताकि कोर्ट यह पुष्टि कर सके कि क्या जगह वास्तव में खाली कर दी गई है। कोर्ट ने गौर किया कि मकान मालिक को चाबियां सौंपने के मामले में महिला बार-बार अपना बयान बदल रही थी। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि जब वह आदेश लिखवा रही थी तब महिला के वकील ने चार बार यह बात दोहराई कि मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं। उन्होंने हवा में हाथ लहराए और सुनवाई जारी रहने के दौरान ही कोर्ट रूम से बाहर जाने लगे। अदालत ने कार्यवाही रोक दी और उन्हें वापस बुलाया और उनके इस व्यवहार पर नाराजगी जताई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।