'मैं अपनी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं', वकील के ऐसा कहते ही भड़कीं जज साहिबा; केस ट्रांसफर कर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक वकील ने कहा कि मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं। वकील के ऐसा कहने पर जज साहिबा भड़क उठीं और उसके इस बर्ताव को लापरवाही भरा और निंदनीय करार दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान इस वकील ने बार-बार कहा कि मैं अपनी प्यारी न्याय प्रणाली के लिए रोता हूं। ऐसा कहने के बाद वह कोर्ट रूम से बाहर चला गया। कोर्ट ने उसके इस बर्ताव को लापरवाही भरा और निंदनीय करार दिया है। हाई कोर्ट ने वकील के इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वकील को कानून की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, वह न्याय प्रणाली से अपना भरोसा उठने की बात कर रहा है। वह सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश उसे या उसके मुवक्किल को पसंद नहीं आया। यह घटना तब हुई जब जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा एक मामले में आदेश लिखवा रही थीं।

3 नवंबर को जारी एक आदेश में जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि यह वकील अपने मुवक्किल के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है, ताकि ऐसे आदेश हासिल किए जा सकें जो उसे या उसके मुवक्किल को अपने पक्ष में लगते हों। वकील के इस अनुचित व्यवहार से ऐसा लगता है कि आज पारित आदेश को अपने मुवक्किल की नजर में सही ठहराने के लिए वह अब अपने मुवक्किल को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। उसे जज तथा न्यायिक प्रणाली के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उकसा सकता है। अदालत ने कहा कि वकील के ये कदम पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय हैं, जो कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया।

माफी को खारिज कर दिया जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि अदालत और न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा के लिए उचित होगा कि इस मामले को दूसरी बेंच के पास भेज दिया जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता (मकान मालिक) को दिए गए पूर्व के निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अदालत ने वकील की माफी को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह न तो दिल से मांगी गई थी और न ही सच्ची थी। बल्कि ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ दिखावे के लिए कही गई हो।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी हाई कोर्ट 91 साल के अर्जुन देव भाटिया की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा के एक मामले के तहत उनकी बहू को पीतमपुरा स्थित उनके घर में रहने की अनुमति दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश 23 अक्टूबर को दिया था। इससे पहले बहू को उस किराए के फ्लैट से निकाल दिया गया था, जहां वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रह रही थी। भाटिया पीतमपुरा वाले घर के इकलौते मालिक हैं और वहीं रहते हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या भाटिया अपनी बहू को 27500 रुपए का मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं। ताकि वह उसी किराए के फ्लैट में रहना जारी रख सके या फिर क्या वे उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह दे सकते हैं, जो उसी स्तर की हो। इस पर उनके वकील ने बताया कि भाटिया 27500 रुपए का मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं। साथ ही छह महीने के किराए के बराबर की रकम एडवांस के तौर पर जमा करने को भी राजी हैं।

कोर्ट में रकम जमा करने का निर्देश हालांकि, बहू के वकील ने दावा किया कि वह किराए के फ्लैट को पहले ही खाली कर चुकी है और उसकी चाबियां मकान मालिक को सौंप चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर भाटिया उसे किराए की रकम दे भी दें, तब भी वह वापस वहां नहीं जाना चाहती। जज ने भाटिया को छह महीने के किराए के बराबर की रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने महिला के पति से कहा कि मकान मालिक का जो भी बकाया किराया है, उसे दो दिनों के भीतर कोर्ट में जमा कर दें।