CJI पर जूता फेंकने वाले वकील का पड़ोसियों से भी है झगड़ा, AAP नेता बोले- वो न तो...

CJI BR Gavai Attack Update: सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स पर लिखा कि भक्तों का वकील हीरो जिसने दलित न्यायाधीश को जूता फेका वो अपने अपार्टमेंट में भी एक बड़ी समस्या है। लोगों को धमकाने और हाथापाई की शिकायत है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 05:38 PM
भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने वाले वकीस राकेश किशोर के खिलाफ आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। आप दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज आज अपने समर्थकों के साथ वकील राकेश किशोर के घर के बहार पहुंचे और खूब नारेबाजी की। यही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि वकील का अपने पड़ोसियों के साथ भी झगड़ा था। सौरभ ने पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत की भी कॉपी शेयर की है।

सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स पर लिखा कि भक्तों का वकील हीरो जिसने दलित न्यायाधीश को जूता फेका वो अपने अपार्टमेंट में भी एक बड़ी समस्या है। लोगों को धमकाने और हाथापाई की शिकायत है। उनके विषय सभी पड़ोसियों ने पुलिस को लिखित शिकायत तक दी है। क्या ये भी भगवान के कहने पर करता है? ये बददिमाग लोगों को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं । ना तो ये कोई बड़े वकील हैं, ना ही कोई अच्छे नागरिक।

इसके अलावा आज सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ वकील राकेश किशोर के घर के बाहर नारे लगाते भी देख गए। उनके हाथ में उस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो भी थी। सौरभ ने एक पोस्ट में लिखा कि हम तुम्हारे घर आए थे, तुम छिपे रहे, निकले नहीं तुम बाहर ? दैविक शक्ति नहीं थी अब ? सौरभ ने सिलसिलेवार तरीके से की गई अगली पोस्ट में लिखा कि CJI के ऊपर जूता फेंकने वाले वकील को सोशल मीडिया पर हीरो और जस्टिस BR गवई को विलेन बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ हिंसा करने की धमकी दी जा रही है।

सौरभ ने आगे लिखा कि इन हैंडल्स पर बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बताता है कि इन लोगों को सरकार का पूरा संरक्षण है। यह ट्रोल्स बीजेपी सरकार के इशारे पर दलित समाज के मुख्य न्यायाधीश को निशाना बना रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी को BJP की ट्रोल आर्मी पिछले एक महीने से ट्रोल कर रही थी, अब कल उनके ऊपर जूता फेंका गया। सोशल मीडिया पर देश के CJI के गले में हांडी बांधी जा रही है, यह BJP समर्थित लोगों की दलित विरोधी मानसिकता को दिखा रहा है।