वकील होना ऐसी हरकतों का लाइसेंस नहीं; महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार
यह घटना जनवरी में हुई थी, जब शिकायतकर्ता के घर के बेसमेंट में चल रहे जिम को लेकर विवाद हो गया था। शिकायतकर्ता रीता गर्ग ने बताया कि वकील विकास यादव और अन्य आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि उसने महिला के पति और बेटे के साथ मारपीट की और बेटे के कपड़े भी फाड़े। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने वकील की अग्रम जमानत याचिका खारिद करते हुए कहा, ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देना समाज में एक गलत संदेश देगा कि एक वकील होना, इस तरह की हरकतों को करने का लाइसेंस हो सकता है।
घटना इस साल जनवरी की है। महिला के घर के बेसमेंट में चल रहे जिम को लेकर विवाद हो गया था। महिला ने बताया कि वकील विकास यादव और अन्य आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की। उनका आरोप लगाया कि उनके पति के साथ भी मारपीट की, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया। उनके बेटे को भी पीटा गया, उसके कपड़े उतार दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।
'जांच में शामिल नहीं हुआ आरोपी'
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मजिस्ट्रेट ने यादव को 'घोषित अपराधी' करार दिया था उसने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि यादव फरार है और गैर-जमानती वारंट जारी होने और 'घोषित अपराधी' करार दिए जाने के बावजूद, वह जांच में शामिल नहीं हुआ। कोर्ट ने यादव की ओर से दी गई इस दलील को मान लिया कि 'घोषित अपराधी' भी अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल बहुत ही खास परिस्थितियों में ही हो सकता है।
कोर्ट ने यादव के उस बर्ताव पर भी गौर किया, जिसमें उसने लोगों पर जिम की भारी रॉड से हमला किया था और महिला के बेटे के कपड़े उतार दिए थे। कोर्ट ने कहा कि उस शख्स के कपड़े उतारकर यादव ने उसे जो मानसिक चोट पहुंचाई है, वह शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर है।
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अदिति शर्मा
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