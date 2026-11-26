लंदन जाने से रोकना सौरभ दास के लिए ही अच्छा; सरकार ने अदालत में बताई वजह
सौरभ दास को लंदन जाने से रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसा करना सौरभ दास के ही हक में है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास का पासपोर्ट विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। सीजेपी के सह संयोजक के देश छोड़ने पर फिलहाल रोक लग गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को गुरुवार को बताया कि दास के खिलाफ मुंबई पुलिस के आग्रह पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि पासपोर्ट फ्लैग होने का हवाला देकर यदि सौरभ दास को लंदन जाने से रोका गया तो इसमें उनकी ही भलाई है।
सौरभ दास को सोमवार देर रात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए विमान में बैठने से रोक दिया गया था। दास ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि उनके पासपोर्ट को फ्लैग कर दिया गया है। बुधवार शाम विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि जन्मस्थान को लेकर दी गई जानकारियों में विसंगतियों के आरोप की जांच चल रही है और इसकी वजह से उन्हें अभी पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था।
सीजेपी नेता की ओर से गुरुवार को हाई कोर्ट में पेश हुए अखिल सिब्बल ने कहा कि दास को दिए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि ऐसा इनपुट मिला है कि बर्थप्लेस की दी गई जानकारी गलत है और तथ्यों को छिपाते हुए इसे हासिल किया गया है, इसलिए उन्हें कागजातों के साथ सफाई देने को कहा गया है।
एएसजी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुडुचेरी के एसएसपी ने 20 अगस्त को दास के के खिलाफ जांच शुरू की थी। दास के जन्मस्थान, पता और माता-पिता की जानकारियों को मिली शिकायतों के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। एएसजी ने कहा कि पासपोर्ट में विसंगतियों से उनकी नागरिकता पर भी असर हो सकता है।
सौरभ दास को रोकना क्यों उनके हक में है?
सौरभ दास के वकील ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि विदेश जाने से रोक दिया जाए, जोकि एक मौलिक अधिकार है। इस पर एएसजी ने कहा कि अभी कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसकी वजह से दास का पासपोर्ट अवैध घोषित या रद्द करता हो और उन्हें अभी सिर्फ कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे लंदन जाने से रोकना सौरभ दास के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि यदि पासपोर्ट अधिकारी दास की सफाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह 'नो मेंस लैंड' में फंस जाते, इसलिए उन्हें दी गई अडवाइजरी (विदेश ना जाने की) उनके हक में है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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